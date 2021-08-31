純網路券商來了！好好基金平台啟動 陳樹親臨支持

為提升金融科技產業發展，並因應創新的投資及交易型態。在金融科技創新園區（FinTech Space）輔導下，歷經金融監理沙盒18個月可行性驗證後，由金管會以金融科技創新實驗申請人資格，孵化出沙並改制落地的「好好證券（原名：好好投資）」在今（31）日上午，舉行旗下好好基金平台的啟動活動，以「投資本該如此簡單」為口號，宣布全台第一家「源自金融科技的證券商」正式起跑。

回顧好好在基金產業的耕耘，已長達五年。推出的好好基金平台，是原團隊的第三次創業，「任何艱難的路，不是每個人都有機會走的」、「所有還沒成功的過程，都是正在『紮根』。」是好好證券董事長楊少銘的心路歷程。話中能清楚感受到創業路途的艱辛，更看得到堅毅與勇敢。

為了攜手打造台灣金融科技代表性企業，本次活動兩任金管會前主委陳樹、丁克華都親臨支持。也都從金融監理的角度表示，好好成為金融機構後，一定要更注重投資人權益、配合法律遵循。金融研訓院前董事長許嘉棟也是座上佳賓，他提到，數位化的年代，萬物都在轉型，但唯一不變的是大眾都想在兼顧穩定安全的狀態下，享受金融服務。在新型態業務的發展過程中，一定要更注重消費者保護，所做的創新業務才是真正的成功。

好好基金平台除了注重線上體驗外，在確保客戶款券資產安全，是業界唯一給足投資人「三重保障」的新標準。提供包含：經手的「交割款」交付銀行信託保管、「基金受益憑證」委由臺灣集中保管結算所保管，以及取得國際ISO 27001資訊安全認證。比一般銀行或其他基金銷售機構，擁有更多的安心新元素。此外，平台上，不但有傳統基金申購、贖回的初級市場制度外，還打造了一個次級市場交易平台，讓投資人彼此間得以直接「基金交換」。等於申贖、交換兩種機制的雙交易模式，提供客戶可自由挑選。

平台走的是專營基金的網路券商路線，用網路就可在線上輕鬆開戶、隨時隨地下單投資全世界，以簡單、易懂的方式，為自己累積財富。能上網的電腦、手機就是理財入口。全程免出門，線上五分鐘，就可以開立基金證券帳戶+ 綁定銀行交割帳戶。

更特別的是，好好基金平台的申贖收費採「先買後付」模式。只要成為好好市民，全平台基金，申購通通0手續費。僅於贖回時，按贖回金額收0.3%。更貼心的是，如贖回當下，該基金總報酬率為負數者，還能減免收費。簡單講就是，申購投入一萬元，就買到一萬元的基金。客戶贖回時，如果沒賺錢，平台將不收費。這樣的模式，與客戶利益共同，整體而言，只有在客戶多賺錢，平台才會更好，雙方形成一種共同陣線關係。

另一個大亮點是，平台申購門檻降到最低僅新台幣2,000元起。而且，只要是Z世代（即1992年以後出生，約29歲）的好好市民，以及其庫存基金市值在100萬以下者，申贖基金的手續費用都能減免。也就是該Z世代在好好平台申贖均享0手續費。如此一來，年輕人投資門檻與成本將大幅降低，與好好自許為台灣的羅賓漢（Robinhood），想以行動實現「結」合「富」人力量，「濟」助一般「平」民的理想不謀而合。等待這些新世代富有後，他們就能再幫助其他人變得更好，透過這樣良性循環一起實現「普惠金融」。