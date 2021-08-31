富邦金正式取得日盛金經營權 致力保障員工權益

日盛金控（5820）今（31）日舉行股東常會並改選董事，富邦金控（2881）取得過半數以上董事席次，正式取得日盛金控實質經營權。富邦金控表示，將積極啟動「金金併」進程，發揮營運綜效，並致力保障雙方員工權益，共創多贏。

日盛金控今日選任11席董事，其中3席為獨立董事。富邦金控代表人韓蔚廷、陳聖德、程耀輝、郭倍廷、葉公亮、程明乾、劉中平、王瑋當選董事，富邦金控推薦的王銘陽、范正權、洪茂蔚當選獨立董事。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控正式取得日盛金控實質經營權，後續將積極啟動整併進程，待雙方董事會、臨時股東會通過及主管機關核准，規劃於2022年第1季完成金控合併，並期於2022年底前完成富邦證券及日盛證券、台北富邦銀行及日盛銀行等子孫公司整併。

整併之後，將有助於富邦金控提升資本效率、達到成本優化，並強化銀行及證券業務，擴大整體規模經濟與效益，提供雙方客戶更優質多元的產品與服務，進而發揮金融產業整併之價值與綜效，創造首宗「金金併」成功典範。

蔡明興說，本於對員工權益的重視，富邦金控在正式入主之前，已積極與日盛金控暨子公司企業工會、日盛銀行企業工會針對員工團體協約進行三次協商，互動情形良好。富邦金控不僅將依勞動基準法等相關法令規定，妥善照顧員工權益，更承諾留用所有受僱員工，不會以合併為由進行裁員。竭誠歡迎日盛金控員工加入富邦金控大家庭，期勉所有員工在富邦多元寬廣的舞台上，齊心共同參與公司未來成長。

富邦金控於3月30日取得日盛金控過半股權，截至7月底已取得日盛金控55.97%股權。富邦金控目前持續自公開市場以每股不超過13元(含權息)的價格買進日盛金控普通股，除權、除息交易日後將調整每股以不超過12.4元購入日盛金控普通股；後續富邦金控吸收合併日盛金控時，富邦金控將以現金為合併對價，依照預定之合併時程，將按日盛金控普通股股份每股換發12.4元(除權息)予日盛金控股東，自合併基準日起，所有日盛金控仍留流通在外的剩餘全數股票將因合併而消除。

為支應本合併案之價金，富邦金控將進行約500億元現金增資，包含約300億元普通股及約200億元特別股，已於8月2日經主管機關核准，預計10月底完成募集。

富邦金控響應政府政策，前瞻企業未來發展，公開收購日盛金控並正式取得實質經營權，為首宗金金併再達階段性里程碑。未來富邦金控將致力盡速完成整併，積極保障員工權益，發揮營運綜效，以期創造富邦金控及日盛金控員工、客戶、股東及產業的多贏局面，並持續朝向「成為亞洲一流金融機構」之企業願景邁進。