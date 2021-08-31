Delta變種病毒肆虐，台經院七月製造業景氣信號減分

台經院今天發布七月製造業景氣信號，盡管台灣疫情趨緩，但Delta變種病毒肆虐，部分國家重啟防疫措施，衝擊到全球供應鏈及全球經濟復甦的步伐，且台股表現也受影響，因此製造業景氣信號值由6月的17.68分，減少1.16分至7月的16.52分，燈號續維持在揚升的黃紅燈。

台經院指出，隨著Delta病毒擴散，包括東南亞、日、美等疫情再度增溫，影響部分國家復甦腳步。國內雖受惠主要國家推動各項振興經濟政策帶動全球需求，出口、外銷訂單及生產等經濟數據仍有雙位數成長，但全球經濟籠罩在不確定氛圍，致相關數據增幅呈現縮減，影響需求面、原物料投入面指標表現。此外，台股也因美國疫情升溫及半導體大廠法說會內容不如預期等因素，呈先漲後趺態勢，影響經營環境面指標表現。

7月景氣信號各主要組成項目觀察，僅有一個項目售價面增加分數，但有四項減少。分數減少方面，以經營環境面減少0.62分幅度最多、需求面減少0.53分次之，原物料投入及成本面則分別減少0.17分及0.03分；售價面僅增加0.18分，因此分數較六月減1.16分，整體燈號維持在代表景氣揚升的黃紅燈。

就細部產業來看，在電子零組件方面，在電子零組件業方面，雖受惠於5G、高效能運算等應用晶片需求強勁，帶動晶圓代工、記憶體產能滿載，出口、外銷訂單及生產指數連續出現18紅，但美國及東南亞疫情復發，衝擊全球產業供應鏈，各項指標漲幅已明顯縮水，影響需求、原物料投入面等指標表現，7月本業景氣燈號由代表景氣繁榮的紅燈轉為持平的綠燈。

機械設備業方面，受惠於半導體、5G及自動化設備需求殷切，推升售價面及需求面等指標，惟出口、生產及外銷訂單漲幅略有縮減，致7月本業景氣燈號由6月代表繁榮的紅燈轉為代表揚升的黃紅燈。

展望未來，台經院指出，本土疫情已呈現趨緩，政府在10月將推出五倍券，可促進消費需求增溫，有助於內需產業的表現。不過，上海浦東機場因疫情關閉，牽動全球貨運物流，塞港缺櫃問題將持續，而馬來西亞、泰國及越南等東南亞疫情再度惡化，影響當地台商生產活動，台商能否透過各地產能調配減輕其衝擊？當地為全球半導體、汽車等國際大廠的供應大本營，是否會影響相關產業需求？或者會產生轉單效應？皆是未來觀察重點。