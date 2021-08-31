聽新聞
test
0:00 / 0:00
快來辦爆！土銀推「麟洋」卡 董座透露有「彩蛋」
球迷們敲碗、說好要一起辦爆的「麟洋卡」終於誕生了。土地銀行今（31）日宣布發行麟洋羽球認同卡發表會，土銀董事長謝娟娟指出，今日是麟洋在奧運奪金的「滿月」，選在這天宣布發行麟洋卡具有重大意義。
土銀發行的麟洋卡分成兩種卡片，分別是「吶喊版」與「熱血版」，謝娟娟指出，麟洋卡會由持卡人一般消費金額中提撥0.25％回饋金，以推廣國內羽球運動發展，培育優秀人才。
為顧及環保與防疫措施，謝娟娟表示，麟洋卡可全程線上申辦，非常簡單方便。
謝娟娟並透露，配合政府推出振興五倍券，申請麟洋卡將有神祕好禮，目前正在規劃，如果是麟洋卡的申請戶、且是土銀信用卡的新戶，綁定台灣Pay的振興五倍券，將獲得跟奧運金牌選手「麟洋」兩位選手一同用餐與打球的難得機會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言