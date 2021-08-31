快來辦爆！土銀推「麟洋」卡 董座透露有「彩蛋」

球迷們敲碗、說好要一起辦爆的「麟洋卡」終於誕生了。土地銀行今（31）日宣布發行麟洋羽球認同卡發表會，土銀董事長謝娟娟指出，今日是麟洋在奧運奪金的「滿月」，選在這天宣布發行麟洋卡具有重大意義。

土銀發行的麟洋卡分成兩種卡片，分別是「吶喊版」與「熱血版」，謝娟娟指出，麟洋卡會由持卡人一般消費金額中提撥0.25％回饋金，以推廣國內羽球運動發展，培育優秀人才。

為顧及環保與防疫措施，謝娟娟表示，麟洋卡可全程線上申辦，非常簡單方便。

謝娟娟並透露，配合政府推出振興五倍券，申請麟洋卡將有神祕好禮，目前正在規劃，如果是麟洋卡的申請戶、且是土銀信用卡的新戶，綁定台灣Pay的振興五倍券，將獲得跟奧運金牌選手「麟洋」兩位選手一同用餐與打球的難得機會。