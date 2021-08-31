快訊

末代指考錄取率近98％創歷史新高 700人落榜近10年最少

傳百萬AZ疫苗下午從泰國運抵台灣 指揮中心給答案

新台幣早盤升值5.3分 一度觸及27.76元

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

新台幣今（31）日以27.82元兌1美元開盤，貶值0.7分；台股早盤以17,384.61點開低，新台幣一度觸及27.76元兌1美元，升值5.3分。

美股周一道瓊工業指數下跌55.96點，跌幅0.16%，收35,399.84點；標普500指數上漲19.42點，漲幅0.43%，收4,528.79點；那斯達克指數上漲136.39點，漲幅0.90%，收15,265.89點；費城半導體指數上漲0.29%。

美股走勢分歧，四大指數漲多跌少，台股今日開低走低，盤中大跌逾百點，一度下滑至17,258.89點，新台幣則是由貶值轉為升值，開盤價為早盤低點，一度觸及27.76元兌1美元，升值5.3分。

新台幣 台股

延伸閱讀

熱錢湧 台幣勁揚1.15角

投信啟動做帳 市場關注

Fed鮑爾唱「鴿」 台股外資掃貨

Fed高鴿效應 18檔ETF攻頂

相關新聞

快來辦爆！土銀推「麟洋」卡 董座透露有「彩蛋」

球迷們敲碗、說好要一起辦爆的「麟洋卡」終於誕生了。土地銀行今（31）日宣布發行麟洋羽球認同卡發表會，土銀董事長謝娟娟指出...

買賣基金可以用換的 好好基金平台今上路

基金交易未來將有新方式，好好基金交易平台今天上路，除了傳統基金申購、贖回的初級市場制度外，還打造一個次級市場交易平台，讓...

Delta變種病毒肆虐，台經院七月製造業景氣信號減分

台經院今天發布七月製造業景氣信號，盡管台灣疫情趨緩，但Delta變種病毒肆虐，部分國家重啟防疫措施，衝擊到全球供應鏈及全...

新台幣早盤升值5.3分 一度觸及27.76元

新台幣今（31）日以27.82元兌1美元開盤，貶值0.7分；台股早盤以17,384.61點開低，新台幣一度觸及27.76...

熱錢湧 台幣勁揚1.15角

美國聯準會主席鮑爾釋出偏鴿訊息，激勵台北股匯大漲，熱錢昨（30）日蜂擁匯入，估計逾5億美元，促使新台幣匯率昨日強升1.1...

三原因 台幣變最強亞幣

台灣經濟基本面表現強勁，使新台幣身價水漲船高。中央銀行資料顯示，不論是昨（30）日一天、今年累計，或是2019年底以來，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。