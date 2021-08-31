新台幣早盤升值5.3分 一度觸及27.76元
新台幣今（31）日以27.82元兌1美元開盤，貶值0.7分；台股早盤以17,384.61點開低，新台幣一度觸及27.76元兌1美元，升值5.3分。
美股周一道瓊工業指數下跌55.96點，跌幅0.16%，收35,399.84點；標普500指數上漲19.42點，漲幅0.43%，收4,528.79點；那斯達克指數上漲136.39點，漲幅0.90%，收15,265.89點；費城半導體指數上漲0.29%。
美股走勢分歧，四大指數漲多跌少，台股今日開低走低，盤中大跌逾百點，一度下滑至17,258.89點，新台幣則是由貶值轉為升值，開盤價為早盤低點，一度觸及27.76元兌1美元，升值5.3分。
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