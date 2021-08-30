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美國在阿富汗戰爭失敗重傷威信 國內外群起砲轟

日盛金、銀工會要求合併三年工作權保障與留任獎金

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

日盛金控(5820)於31日召開股東常會將全面改選董事，最大股東富邦金控(2881)可望改選後正式入主，日盛金控及日盛銀行工會於股東會前夕發布共同聲明，要求富邦金給予合併後三年工作權與留任獎金，合併後選擇不留任員工應提供優於勞基法的優離優退方案，期望今天股東會改選後，富邦金能對工會訴求有正面回應，具體討論員工安置計畫。

富邦金在入主前已經與日盛金、銀工會接觸，商討團體協約，兩工會指出，部分團體協約條文已協商完成，餘下條文尚未取得共識，富邦金合併日盛金對日盛員工安置計畫也未定，日盛金、銀工會針對員工安置計畫提出兩大訴求，一是合併後對於想留下來工作的員工，應考量員工所長且經員工同意，給予員工三年工作權的合理適應期。願意留任或選擇繼續留任員工，滿一定期間能給予留任獎金。第二是合併後選擇不繼續留任員工，應提供優於勞基法的優離優退方案，依規定核給資遣費，並按優惠補償基數計算。

富邦金控 股東會 工安

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