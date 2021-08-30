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外資買超212億 買超這十檔最多

富邦金為籌募資金 完成現金增資訂價58.9元

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

為籌備併購日盛金資金，富邦金（2881）今（30）日公告經董事會決議，9月6日除權1元股票股利，同時現金增資發行普通股及丙種特別股完成定價，包括普通股58.9元，為市價84.8元的七折左右。此外丙種特別股定價每股60元，年利率為3%，二項合計籌資523.16億元。

富邦金今日重大訊息公告此次普通股預計發行5.48億股，以每股58.9元計算，現增籌資約323.36億元。

此外，丙種特別股發行3.33億股，每股60元。股息年利率以定價基準日之七年期IRS利率+固定加碼利率，按每股發行價格計算；丙種特別股股息年利率為3.00%。

此次現增與特別股八成都由原股東依比例認股，員工認股一成，剩餘一成才對外公開承銷，因此員工與公開申購各占增資發行股數總額之10%，計普通股5萬4,800張，丙種特別股3萬3,333張，增資發行股數總額之80%，計普通股43萬8,400張，丙種特別股26萬6,664張，由原股東按認股基準日股東名簿所載之持股比例認購。普通股每千股認購新股38.12股，丙種特別股每千股認購新股23.19股，惟實際認股率以認股基準日股東名簿所載之股數為準。

股東 富邦金

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