熱錢狂湧、新台幣勁升1.15角 是因為他說這些話

美國聯準會主席鮑爾釋出偏鴿訊息，激勵台北股匯大漲，熱錢今（30）日蜂擁匯入，估計逾5億美元，促使新台幣匯率今日強升1.15角，以27.813元作收，連兩升並創近一個月新高，總成交量為11.56億美元。

外資今日買超逾200億元、台股收盤大漲逾180點，股市多頭氣盛，匯市也強勢表態。匯銀主管觀察到，外資今日不只大舉加碼台股，在匯市也持續匯入，新台幣匯率今日盤中最高升抵27.778元，最多升值1.5角。

匯銀主管表示，「新台幣升到27.7字頭，有一些進口商進場撿便宜美元，使升幅略為限縮」，不過，進口商承接美元的力道，遠遠不及外資匯入後的拋匯盛況，新台幣終場強升1.15角，創一個半月來最大。

市場屏息以待的全球央行年會落幕，鮑爾會中演說被市場解讀為「鴿式退場」，激勵亞洲股匯市雙雙大漲。匯銀主管說，「對於鮑爾的談話，市場解讀偏鴿，致美元轉弱，主要亞幣都在漲，新台幣漲得更兇。」

新台幣匯率今日強升，使海外法人對新台幣匯率的升值預期轉濃；海外無本金交割遠期外匯（NDF）的1個月期目標價，由前一日的27.85元，攀升至27.75元，顯示海外法人押寶，新台幣匯率短期內將維持升勢。

展望新台幣匯率後市，匯銀主管說，台股表現、外資動向與美元強弱為三大觀察指標，另外，今日為8月的最後一個交易日，出口商是否進場拋匯，還是惜售美元，也將影響新台幣匯率走勢。

鮑爾27日在備受關注的全球央行首長年會演說中表示，美國經濟正逐漸從去年疫情引發的衰退中復甦，數以百萬計的人恢復就業，經濟也以數十年來最快的速度成長；他還說，Fed將謹慎逐步退出超寬鬆貨幣政策，並不急著升息，激勵華爾街股市再創收盤新高。