年輕世代投保選擇定期或短年期險 有保障又不傷荷包

疫情改變了生活型態，也讓年輕世代意識到風險及保障的重要性，然而初入職場的除保費相對便宜之外，一年一約的保險也讓日後在調整保障規劃時具備彈性，含括壽險、傷害保險及醫療險都有定期險，年輕世代可靈活搭配，鞏固自身保障。

中國人壽資深副總經理李正偉表示，一般會建議民眾以年收入的10分之1投入保障規劃，年輕世代保障規劃要量力而為且兼顧靈活彈性，要優先從壽險、意外險、醫療險等基礎保障開始建構起，未來再視個人生涯規劃逐步逐項擴充保障項目、範圍、額度及年期。考量到年輕世代初出社會薪水可能不會太高，可掌握先定期、後終身、重保障等原則進行規劃。

定期壽險能讓年輕世代以相對便宜可負擔的保費，享有階段性的超值保障選擇。以24歲女性投保中壽好喜悅定期壽險為例，假設投保保險金額500萬元，繳費期間30年期，年繳保險費為7200元，可享身故或喪葬費用、完全失能保險金的保障。

隨著醫療技術的進步與提升，手術種類不斷演變進化，面對愈來愈多的自費項目，未來醫療費用勢必將逐漸增加，提醒民眾超前部署，避免因疾病手術，造成經濟上的沈重負擔。若是工作性質需要常出差、在外奔波，或是通勤交通工具多為機車及大眾運輸系統的年輕世代，不妨選擇傷害保險，分散意外傷害的風險。