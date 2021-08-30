逛Tiger City刷台灣Pay 送購物券200元

土地銀行今（30）日宣布，與Tiger City購物中心合作舉辦「刷台灣Pay逛Tiger City 消費回饋樂無比」活動，自今（2021）年9月1日起至11月30日止，於Tiger City購物中心指定店櫃出示「台灣Pay」付款條碼進行支付(信用卡/金融卡/帳戶)，當日單筆消費滿新臺幣(以下同)1,000元(含)以上，即可持該筆銷貨明細單至「服務台」兌換【200元Tiger City購物券】一份，單筆交易不累贈；每日每信用卡/金融卡/帳戶限兌換一次，活動期間每信用卡/金融卡/帳戶最高兌換2次，限量5,750份。

Tiger City購物中心是一座位於臺中市七期新市政重劃區的購物中心，由野美國際開發股份有限公司於2002年斥資35億元打造及營運，附近占地有國家音樂廳、秋紅谷生態公園等公共設施。館內結合了休閒、娛樂、購物、餐飲的多元化功能，帶給消費者「urban life style」的新感受。除了有世界知名的威秀影城，西班牙品牌Zara、Massimo Dutti也進駐一樓，館內並規劃了主題餐廳、茶館、流行精品服飾、生活用品、玩具反斗城…等多元化休閒娛樂設施。來一趟即可滿足生活上各種享受，提供有別於百貨公司的購物新體驗。

土地銀行與Tiger City購物中心均持續關注金融科技，不僅疫情期間致力推動零接觸服務，導入台灣Pay掃碼交易，打造行動支付場景，鼓勵消費者使用台灣Pay消費以阻斷病毒傳播鍊；更為因應時代變化，滿足廣大個人及企業客戶之現代都會需求，提供多元且創新之整合式金融服務，促進普惠金融之發展。歡迎民眾共襄盛舉參與本活動，以最優惠的價格，盡情享受暢快恣意的消費體驗。

趕緊下載土地銀行「行動銀行APP」並開通「台灣Pay」行動支付功能，或下載「台灣行動支付APP」並綁定信用卡或金融卡，除了本活動外，台灣Pay尚有多檔主題式優惠熱烈強打中，另外結帳時請記得多利用雲端發票載具，少印紙本發票，不僅響應環保，中獎機會及獎金更高。