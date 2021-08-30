聯準會縮表議題擾市 元大台灣高息低波ETF穩健布局

聯準會縮表時程預估忽快忽慢，左右台股走勢高高低低。美國7月非農就業報告發布之際，市場擔憂聯準會減碼購債箭在弦上，衝擊台股跌破半年線，波段回檔約1,700點，不過，隨著美國零售銷售數據驟降，投資人轉而期待在疫情升溫恐拖累經濟下，聯準會不致太快減碼購債，台股隨之反轉大漲。

元大投信研究團隊表示，台股長線基本面展望仍佳，但聯準會立場不免干擾短期台股表現議穩健型投資人可在投資組合裡，增納具有高股息、低波動特性的投資標的，以降低投資組合的波動風險，也不會錯失日後股市反轉向上的投資契機，還有機會為自己的荷包增添額外股息收益。

舉例來說，在這波聯準會縮減購債議題發酵造成的行情修正，台股加權股價指數波段最大跌幅為8.29%，反觀以台灣指數公司所編製的特選高股息低波動指數為例，最大跌幅僅有3.77%，完美詮釋其「低波動」的較低風險訴求，而且以今年以來漲幅來看，也不遑多讓地達到20.95%，領先加權股價指數的18.03%，顯現「低波動」的投資並不代表「低回報」。

元大台灣高息低波ETF（00713）即追蹤台灣指數公司特選高股息低波動指數，目標為投資人掌握在台股裡具備高股息與低波動特性的個股投資機會。元大高息低波 ETF 研究團隊表示，投資人在投資或存股時，最怕賺股利、賠價差，為了避免這樣的窘境發生，元大台灣高息低波ETF擁有一套嚴密的擇股流程，分別針對市值、股利、品質和波動等四大面向來進行挑選股票與投資配置。

除了高股息ETF必備的高股利因子外，其他如：股利配發品質、本益比、股東權益報酬率、價格動能、獲利穩定度和營運現金流量等基本面與技術面因子，都完整地納入選股面向，最後再以量化模型，以降低投資組合波動為目標，計算持股權重，僅可能追求設定的高股息、高品質、低波動的特性。

至於股民們最重視的股利配發狀況。存股專家通常會建議，一個好的存股標的，不僅股息要符合期待，如果股息能夠成長就更加完美。元大台灣高息低波ETF就符合如此的優質特性。自成立以來，元大台灣高息低波ETF每受益權單位配息金額連3年成長，從1.55元增長至1.7元，增幅近10%。年年增長的配息金額，讓這檔ETF的淨值即使每年有新高價位，還是能維持年化配息率在4.8%~5.2%之間。

元大投信研究團隊提醒，基金息收實際配發狀況，會因該基金投資標的實際配發狀況而有變化，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。簡單來說，元大台灣高息低波ETF以高股息為投資主軸，藉由高品質因子優化收益水準，同時運用低波動因子降低資產波動風險，讓投資人可以氣定神閒地跨越市場多空循環，適合投資人作為長期持有的核心資產。