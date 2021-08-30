第一銀行首創獨資線上對保 最快一天撥款

第一銀行（第一金：2892）今年辦理勞工紓困貸款核保件數居公股銀行首位，並再度運用數位力，讓有紓困資金需求的獨資企業免出門，業界首創「獨資企業線上對保平台」，針對申請央行紓困貸款C方案的獨資企業，無須具備工商憑證，只要負責人通過線上核身即完成對保手續，對保後最快一天內即可撥款，嘉惠受疫情影響的小商家，符合安全、便利及減少接觸的全民防疫共識。

在勞工紓困貸款方面，經信保基金統計，截至7月底，第一銀行獲核保戶數達7萬3,158戶，位居公股銀行第一及國銀第二，其中線上進件比率達96.8%，自客戶申請、信保核保、線上對保至款項撥付全程線上作業，最快次日即可收到紓困款項，在疫情緊繃期間，大幅降低勞工朋友臨櫃申辦可能產生之接觸風險，快速取得所需資金。

考量多數小型獨資企業不具備工商或金融憑證等高規格網路核身工具，第一銀行再度運用數位科技，開發業界首創的企業線上對保平台，負責人及保證人通過線上核身即完成對保，無須具備工商或金融憑證，解決企業核對身分高門檻的使用痛點。

第一銀行表示，今年央行紓困C方案額度由50萬元調高至100萬元，無論是今年首次申請或再度申請，均可透過第一銀行紓困貸款平台進件申貸，針對已於第一銀行留存負責人手機之獨資企業，將於額度核准後主動發送線上對保邀請簡訊，完成對保後最快一個營業日內即可獲得融資款項，從貸款申請、對保到撥款，小頭家通通免出門，不但解決資金需求，同時減少人員接觸，共同度過疫情難關。