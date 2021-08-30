瓦城股東會通過每股配息14.5元 下半年業績看升

瓦城（2729）今（30）日召開股東會，通過2020年財報及盈餘分配案，決議每股發放現金股利14.5元，連七年現金股利配發逾1個股本。瓦城表示，看好政府振興計畫與台灣疫情趨緩後的內需成長，下半年餐飲市場將加速回溫，集團已針對下半年展店做好充分準備，隨商場百貨復甦隨時皆可進駐。

瓦城2020全年營收創歷史次高，合併營收46億元，合併淨利歸屬於母公司業主3.7億元，年增2.5％，EPS達15.95元，再次創歷史新高，盈餘配發率91%，以前一交易日收盤價計算，股息殖利率達5.9%。

瓦城表示，2021年國內疫情嚴峻更勝以往，展望下半年，集團將持續聚焦台灣市場發展，持續強化安心餐廳提供最值得信賴的餐飲服務，同步積極佈局外送、外帶市場，除既有品牌增建雲端廚房，擴大外送平台供應量能，開拓「虛擬廚房」餐飲新市場，以及開發自有商城販售常態性商品，創造更多元營運動能；展店部分，已隨時做好準備，只要有好的條件地點、市場回穩即可啟動進行新展店計畫。

瓦城2020年主動透過第三方檢驗單位提升防疫措施，打造「全台最安心餐廳」，帶動來客數達近780萬人次；2021年面臨疫情再次挑戰，首推「六大安心保證」，以高於政府規範的防疫措施，強化餐點品質與餐廳現場環境，可望在疫情穩定下，吸引顧客回流消費，力助來客成長。

瓦城也積極發展多元選擇與服務滿足不同客群，除有效運用廚房資源，於今年5月發展全台最大雲端廚房，亦持續新商品與銷售管道，包含於瓦城商城販售泰式料理包、瓦城安心美味平台則供餐盒團體與個人訂閱服務，並鎖定熱區自建車隊強化服務量能與品質，同步隨各縣市重啟內用，推出個人餐與菜色，展望未來，將以更多元的服務及自主研發產品，為營運拓展新商機。