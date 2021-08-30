Tap on Phone手機就是刷卡機 個人計程車也可感應支付

新冠疫情不僅讓消費者感應式支付使用率持續攀升 ，更加速帶動台灣中小型企業與個人微型商戶數位化的轉型速度，以萬事達卡於今年1月攜手台新銀行正式開通 、全台第一的手機感應收款服務「Tap on Phone」來說，開通至今商戶數呈倍數成長。

「Tap on Phone」主打「手機就是刷卡機」的應用服務，開通之後原本以收現金為主的個人計程車行，也大量加入手機感應收款服務行列，已占萬事達卡「Tap on Phone」商戶數近15%。

萬事達卡洞察市場需求，宣布自今年第四季起，擴大商戶服務範圍，持續導入市場商圈、計程車隊、直銷業務、導遊、連鎖零售業等更多元通路，打造一個全新、安全與便利的疫後生活樣貌。

萬事達卡表示，「Tap on Phone」手機感應收款服務，積極導入全台各大商圈與市場攤商，截至目前為止，共計逾6,000家的商戶加入，各微型商家占比分別為：零售業62%（含括一般用品、服飾、汽車修護美容、寵物、美髮、水電修繕等產業）、個人計程車 12%以及餐飲業26%。

根據交通部調查資料顯示，台灣有超過50%的專職計程車司機並未加入無線電或衛星派遣車隊，萬事達卡打破有別於過往非APP叫車，多半只能使用現金付款的侷限，成功將服務觸角推廣到非計程車隊的個人計程車行。Tap on Phone手機感應收款服務，實現消費者免下載APP、免綁卡就能用信用卡或感應式支付裝置直接支付車資的便利性與安全性，即使尖峰時間APP叫不到車，還是能享有路上小黃司機隨招、隨停、隨付的快捷支付體驗。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，根據萬事達卡最新調查，在疫情發生後有75%消費者提升行動支付的使用率 ，顯示相較於現金支付，民眾主動採用感應式支付意願提升。面對這種回不去的新生活方式，萬事達卡也將更積極協助商戶導入手機感應收款服務，持續為台灣支付生態的數位轉型，盡一份心力。

隨著疫情趨緩，包括餐廳內用、各種活動、觀光景區禁令逐步放寬，近期出遊人潮湧現。包括台南安平商圈逾百家商戶，也開始加入萬事達卡「Tap on Phone」行列，有助提供消費者最便利與安全的消費環境，迎戰疫後觀光消費新浪潮。