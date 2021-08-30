材料-KY上下游擴產計畫同步發力 下半年獲利動能強

材料-KY（4763）上下游擴產計畫同步發力，年產5,000噸的醋片新產能目標本季底加入投產，使公司的醋片年產能一口氣推進到30,000噸，產能增幅達兩成，將為公司營運注入全新動能。

而在原料端，材料-KY今年上半年深受上游原料醋酐價格飆漲所苦，不過公司超前部署，去年底就成立新公司孟玄新材料公司，朝上游整合自製原料，材料-KY年產6萬噸的醋酐新廠最近已開始加入投產，自製原料有助公司降低及穩定生產成本。

材料-KY主管表示，公司兩大產品線包括絲束、醋片目前市場需求維持強勁，有利下半年維持高產能利用率、及進一步提高產品售價。法人看好材料-KY下半年營運優於上半年，今年營收將再創新高、全年達到雙位數成長。

材料-KY剛公布半年報，受惠鏡框用的塑料級醋片需求持續回復，材料-KY第2季營收6.75億元，較去年同期成長24%，也比第1季再增加7%。惟受到原物料及運費等成本上漲，壓縮獲利空間，材料-KY第2季扣除可轉債評價損益的稅後純益約7,900萬元，年減23%，也較前一季衰退21%。

材料-KY主管解釋，公司上游主要原料醋酐價格從今年初每噸5,000元人民幣，漲到5、6月最高衝上12,000元人民幣，上漲超過翻倍，對成本帶來不小壓力。不過材料-KY開始自製原料，投入打造的醋酐新廠最近已經開始投產，有利公司成本結構改善；外加公司盡力與客戶溝通，調整產品售價以反映成本，漲價效應會在下半年逐漸反應，毛利率最壞的時間已過。

展望下半年，材料-KY兩大產品線之一的醋片，主要應用在眼鏡鏡架。去年因為疫情關係，大家減少出門，對於太陽眼鏡等需求下滑；不過隨著歐美逐漸解封，今年鏡框的終端需求強勁，而材料-KY擴充醋片產能，全新的5,000噸醋片新產能目標本季底會開始投入量產，可望為公司營運注入新動能。

至於另一主力產品絲束，主要應用在香菸濾嘴，需求同樣強勁。因原有廠房已經全滿，沒有空間再新增產線，目前材料-KY的絲束年產能來到16,000噸。為滿足市場需求，材料-KY正在洽購土地廠房，擬投資3.5億元，預計今年底前會啟動絲束新廠擴建，要再擴充5,000噸新產能。