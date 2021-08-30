防疫更要熱血 玉山銀攜手全家發起捐血活動

目前仍處疫情二級警戒階段，民眾活動量及外出意願減少，讓血液庫存量持續處於缺乏狀態。玉山銀行（玉山金：2884）及全家便利商店共同攜手舉辦「全民齊防疫、一起愛捐血」公益活動，於8月24至27日在全台灣包含台北、新北、桃園、台中、嘉義、台南及高雄等12個捐血點進行，在防疫措施完備的情況下，讓顧客、民眾及同仁能夠安心捐血，合計有1,765位捐血者響應，共募集2,647袋熱血。

全家便利商店總經理薛東都表示，很榮幸連續三年受邀參與玉山發起的捐血活動 ，今年受到疫情影響，民眾的生活起居都受到衝擊，「全家」期望善盡通路的價值對社會產生正面能量，為感謝熱心捐血民眾，只要參與指定場次捐血一袋，就能獲得「全家」禮物卡200元一張，讓民眾捐血後可至鄰近的「全家」店舖休憩補給，也希望透過企業拋磚引玉、鼓勵大家一起捲起衣袖，參與公益捐血活動。

玉山銀行黃男州董事長表示，因COVID-19影響，我們面臨20年來最嚴重血荒，為鼓勵民眾捐輸熱血，玉山銀行與全家便利商店共同號召舉辦捐血活動，以防疫安全為前提，捐血中心除原有TOCC健保卡雲端查詢及加強問診外，為提升防疫規格並兼具作業效率，玉山銀行志工協助環境清消、1922實聯制及管控人數等工作，讓民眾可以安心捐血、快樂助人；也讓捐血中心人員專心執行作業，能夠募集更多民眾的愛心熱血。

玉山銀行長期投入各領域社會公益活動，在醫療方面，除了每年舉辦愛心捐血活動外，在疫情期間為感謝國內第一線防疫醫護人員堅守崗位，玉山主管同仁主動發起致贈感謝卡片、防疫及醫療物資至各醫院及疫苗接種站、捐贈高流量氧氣鼻管系統（HFNC）給急需的醫療院所；亦發揮人道精神、落實世界公民理念，玉山與中華民國醫師公會全國聯合會及馬偕醫院共同捐贈救助款、防護衣及口罩至印度及越南等國家。