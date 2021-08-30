富邦產官網會員破200萬人 新戶投保抽星巴克咖啡

受到新冠肺炎疫情影響，為降低接觸風險，民眾使用網路投保比重持續攀升，截至今年7月底，富邦產險官網會員人數已達206萬人，且自2014年開放網路投保以來，富邦產險業績更持續蟬聯市占率之冠。

為歡迎更多新客戶使用網路投保服務，富邦產險特別推出「有口皆『杯』」新客加碼抽獎活動，完成汽、機車險強制險、任意險網路投保，就有機會抽星巴克咖啡100杯、哈根達斯冰淇淋100杯或天仁茗茶飲品100杯，讓民眾享受便捷網路投保還可抽好康。

富邦產險表示，隨著法規開放，缐上投保商品也更加豐富，以富邦產險官網為例，除了近期熱賣的疫苗險、防疫險之外，網路投保商品更包含了車主們必買的汽機車強制險、任意險，屋主們必備的住宅火災及地震險、家庭綜合險，旅遊族群的旅平險、登山險、海域險、旅遊泡泡保險，以及特定族群的寵物險、小孩照顧險、小資傷害險、手機險等，滿足民眾多元需求。

富邦產險近期推出多項網路投保抽獎與優惠活動，針對新客戶推出「有口皆『杯』」活動，即日起只要完成汽機車險強制險投保，免登錄就有機會獨得星巴克咖啡100杯，加保任意險還可抽哈根達斯冰淇淋100杯，或天仁茗茶飲品100杯。

在投保優惠部分，則有透過富邦產險網路投保汽車強制險，最高省330元，機車強制險最高省210元，所有客戶投保免登錄還可抽飛利浦《金小萬》雙重脈衝智慧萬用鍋。

若投保汽車強制險再加保任意險，除了任意險保費享9折外，乙式、丙式汽車車體險最低81折，並可抽新光三越萬元禮券。

另外，投保富邦產險汽機車任意險滿額就送道路救援服務，只要機車任意險保費滿200元、汽車任意險保費滿5,000元，免登錄就可享有保險期間內，一次拖吊及一次其他服務(代送油水充氣）。

詳情請至富邦產險官網查詢：https://www.fubon.com/insurance/home/index.htm。