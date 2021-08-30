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中信銀 發行首批結構型國際債券

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

中國信託商業銀行於今(2021)年年8月30日發行兩檔結構型國際債券，票面利率的計息方式為固定利率與組合式利率組合，為國內首檔發行的結構型國際債券。

櫃買中心表示，結構型國際債券投資人須符合高資產客戶資格。這次中國信託商業銀行共發行兩檔結構型國際債券，皆以美元計價且100%保本，發行人每季均具有提前贖回權，第一檔債劵發行總額為265萬美元，發行期間為5年期，票面利率第1年為固定利率2%，第2至5年為組合式利率(利差型)；第二檔債劵發行總額為1,100萬美元，發行期間為5年期，票面利率第1年為固定利率2%，第2至5年為組合式利率(區間計息型)。

櫃買中心說，本國銀行發行的結構型國際債券，屬於現行國際債券之範疇，債券簡稱特別以S做為標記，方便投資人區分，而商品連結標的得為主管機關認可的利率、匯率、股權、指數、商品及其組合等範圍，商品設計具有多元性，可滿足國內高資產客戶理財規劃與投資需求。

債券 中國信託商業銀行 櫃買中心

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