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統一證券與中信銀 簽署證券業第一筆永續連結貸款

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

統一證券（2855）與中國信託銀行簽署第一筆永續發展連結貸款（Sustainability-linked Loan, SLL），創國內證券業界先河。統一證券於永續發展領域耕耘已久，於2010年發佈社會責任報告書，並積極響應聯合國永續發展目標項目(Sustainable Development Goals, UN SDGs)，以消除貧窮、就業與經濟成長、教育品質、性別平等等四大指標，結合統一證券的核心業務作為永續發展核心，將其融合於永續發展目標，落實於環境(E)、社會(S)、公司治理(G)的之三大面向。

低碳轉型為統一證券重要的永續政策之一，統一證券自2019年正式導入國際溫室氣體盤查標準，2020年更擴大盤查範疇，增加範疇三－其他間接排放源（包含員工商務旅行、委外的工作或垃圾處理、員工通勤往來工作場所等）之排放標的，並獲得ISO 14064-1認證，這次永續連結貸款即針對統一證券的溫室氣體排放量做利率減碼獎勵。

統一證券亦持續檢視業務與行政流程，將紙上作業全面E化，以簡化作業流程並減少碳排放量。2020年總公司辦公大樓碳排放量較前年度下降7.6%；並自2016年開始，與合作供應商共同為永續環境努力，簽署統一證券供應商企業社會責任承諾書，2020年整體廠商簽署承諾書比例達87%。

統一證券對ESG的努力與成果受到多方肯定，公司治理評鑑自第一屆起連續三屆榮獲上市公司最優等級前5％級距，且2020年榮獲上市公司前6%~20%佳績，並榮獲第13屆台灣企業永續獎(TCSA)-企業永續報告獎金獎與第4屆資誠CSR影響力獎-銅獎等殊榮。

面對極端氣候及疫情動盪的未來，統一證券將持續傾聽利害關係人的聲音，將企業核心能力與聯合國永續發展目標(SDGs)連結，善盡企業社會責任，並將永續性策略整合於企業經營理念以發揮金融影響力，邁向企業永續願景。

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