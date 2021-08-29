疫情來亂...國銀Q2存款、放款利率 均寫「歷史新低」

新冠肺炎疫情衝擊，本國銀行存款、放款利率雙雙落於歷史新低水準。中央銀行公布最新統計，今（2021）年第2季，本國銀行存款利率下滑至0.36%，刷新歷史新低紀錄，較第1季下跌0.02個百分點，放款利率落於1.61%，維持歷史低點。

由於存款利率下滑、放款利率持平，國銀存放利差漲至1.25個百分點，連三季上漲，並較前一季上升0.02個百分點。

銀行主管分析，國內銀行過度競爭，加上資金十分充裕，利差本來就「薄如紙」，今年第2季，國內爆發本土疫情、全國進入三級警戒，影響所及，國內消費觀光等產業急凍，政府也緊急採取相關紓困措施，使放款利率難以拉升、維持去年第3季、今年第1季的1.61%，為歷史最低水準。

國銀存放利差在國際金融海嘯時期曾跌至1.11個百分點、為歷史最低，與今年第2季相較，差距僅0.14個百分點。

國銀存放利差谷底盤旋，代表光靠老本行賺錢大不易。銀行主管說，銀行老本行為存、放款業務，從民眾手中吸收存款，貸放給企業或個人，從中賺取利差，存放利差墜至谷底，代表銀行光靠存放款業務，恐怕難以維持榮景，因此，銀行除積極拓展海外市場外，也將業務重心挪移到財富管理、拉高手續費收入，或加強金融操作、提升投資收益。

另外，國銀家數過多，加上市場濫頭寸充斥，只要遇到好客戶，利率持續「殺很大」，這也是為何央行利率凍漲，放款利率近年來仍維持下行趨勢的關鍵。

央行日前公布，台銀、土銀、合庫、一銀跟華銀等五大銀行新承做房貸，7月房貸平均利率為1.349%，追平2020年5月的歷史新低紀錄，月減0.004個百分點，主要是房貸市場競爭激烈，銀行為競爭優質菁英客戶，利率持續下殺，進而促使房貸利率跌至谷底。