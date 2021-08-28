LINE Pay與一卡通 在金門縣導入LINE Pay服務

為滿足各地用戶生活場景行動支付需求，LINE Pay與一卡通公司持續布建使用場域，繼澎湖花火節後，再與金門縣府共同推動「110年度行動支付多元應用加值服務計畫」，拓展離島多元支付的使用場域及應用，金門縣內交通及商家全面導入LINE Pay行動支付服務，提供商圈優惠活絡離島經濟，吸引更多輕旅行旅客到金門觀光旅遊。

一卡通指出，金門縣政府為一卡通公司首個將公共運輸全面導入LINE Pay乘車碼的縣市，合作的在地商店更多達二百多家，知名店家包括金瑞成貢糖、良金牧場、圓頭肉乾、王大夫一條根、淳新蛋捲、品米其林糕點行、雨川食堂、風獅爺商店街、金獅影城及昇恆昌金湖廣場等，還有提供交通服務的華信航空、金豐租車及三德租車等，為離島行動支付最佳示範場域。

吸引更多旅客前來體驗金門風光，並感受行動支付的便利，即日起至12月31日前，使用LINE Pay Money消費也可享有補貼的額外LINE Points點數。