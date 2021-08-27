金管會新科副主委 大學時就被陳明通追走了

中央銀行業務局局長蕭翠玲今年9月1日即將出任金管會政務副主委，這位專業、開明又幽默的央行女將，大學時就被大她一歲、同校不同系的陸委會前任主委陳明通追走了，認真定義男朋友的話，還真是生命裡的第一，後來還成為這輩子的唯一。

陳明通為人大器且熱情，長年任教於台大國發所，學者的身分，讓他成了我國歷任陸委會主委當中，唯一有過大陸鄉野調查經驗，研究大陸縣級以下的選舉制度，像是村的選舉制度。

蕭翠玲的知名度沒有陳明通高，但在「泱泱大行」待了42年，有著業務局與金檢處的豐富資歷，與團隊成員編製央行的金融穩定報告，且是央行與金管會金融聯繫會議的成員，不少人都對她的慧黠與專業留下深刻印象。

就拿前兩天來講，財政委員會的立委到央行考察，就由她親自簡報。國內房價居高不下，央行近年推出選擇性信用管制，抑制炒房；新冠肺炎疫情來襲，央行推出4,000億元紓困貸款，幫中小企業度過難關，都是蕭翠玲居中運籌帷幄。

蕭翠玲從小就很會念書，就讀台大商學系時，就是坐在第一排認真聽講、勤抄筆記的學生，既考上高考也考上央行特考，後來選擇進入央行而非進入當時的交通銀行服務。

即將揮別待了42年的「泱泱大行」，蕭翠玲最感謝的，有兩件事。一是38歲時，央行的長官同意她去念政大的企管研究所，當年的制度要繼續深造並不容易，必須報備與奉核。

另外就是，有兩次被央行派去美國研習與研究，第一次是30歲出頭時，到美國研習銀行業務；另外一次是1999年、43歲時，考上行政院的投資銀行研究計畫，到美國研究有關體系。

「央行給我很多機會」，讓她可以拜訪其他國家的央行，深入了解金融市場與金融機構的運作與實務，如今得以再上層樓，承擔更大責任，替國內金融業做出更大貢獻。