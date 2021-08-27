紓困奏效！7月無大戶退票 退票金額寫三個月最低

7月底三級警戒解除，加上政府紓困措施實施奏效，以及國內資金寬鬆，中央銀行在今（27）日公布7月存款不足退票情形，退票金額月減4.7億元至26億元，寫三個月以來最低，且為連續二個月下滑，月減幅15.1%。

根據央行7月公布資料，7月存款不足退票金額26億元，占票據交換金額之比率為0.24％，較6月減少0.03個百分點，央行指出，主要係因7月無大戶退票所致。

銀行主管認為，7月國內疫苗逐步開打，加以政府紓困措施實施奏效，成功降低衝擊，退票金額相較今年最高峰5月時候，回落25％。

央行則解釋，主因為7月較6月減少1個月底峰日，致票據交換張數及金額均減少，剛好這個月也沒有大戶退票。交換票據通常在月底達到最高峰，俗稱月底峰日；6月有1個月底峰日，7月則無。大戶係指每戶退票金額達1億元以上者。

根據央行統計，7月存款不足退票金額26億元，寫下三個月以來新低，也是國內本土疫情三級警戒爆發以來新低，月減15.1％，年減16.9％。前七個月累計退票金額198.67億元，年減23.1％，較去年同年期的258.34億元低。

觀察疫情爆發後的五月、六月與七月，退票金額依照月份減少，從5月的35億元、6月的31億元到7月的26億元，連續二個月下滑，顯示疫情控制得當，政府紓困措施奏效。其中5月疫情最嚴重之時，是今年以來首次出現退票金額月增率與年增率雙正常情形。

7月公司戶退票張數占全體退票張數比重較6月增加1.39個百分點，公司戶退票金額占全體退票金額比重較6月增加2.57個百分點；個人戶則呈反向同幅度變動。

7月票據交換張數為473萬4,953張，較6月減少15.22％，票據交換金額為1兆1,014億元，較6月減少3.57％；主要係7月較6月減少1個月底峰日，致票據交換張數及金額均減少。