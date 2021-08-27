罕見！央行業務局長 由臺銀副總潘榮耀接任

中央銀行高層異動。央行今日宣布，央行業務局局長蕭翠玲於本（110）年9月1日自願退休，所遺業務局局長職務，經央行常務理事會決議，商調臺灣銀行副總經理潘榮耀接任，自本年9月1日生效。

行政院今日宣布，蕭翠玲接任金管會副主委一職，並於央行辦理退休。

央行業務局新任局長潘榮耀先生，現年61歲，淡江大學企業管理系畢業，政治大學財政研究所碩士，73年中央銀行行員乙等特考及格，74年7月25日進本行服務，歷任金融業務檢查處辦事員、業務局辦事員、專員、副科長，90年11月1日過調臺灣銀行，曾任臺灣銀行總經理室秘書、研究員、秘書室副主任、財務部副理、五股分行經理、新加坡分行經理、松江分行經理、董事會秘書室專門委員兼副主任秘書、董事會秘書室主任秘書兼臺灣金融控股股份有限公司主任秘書、發行部經理、董事會秘書室主任秘書，108年7月升任臺灣銀行副總經理，任事積極負責，熟稔財務金融與經營管理。