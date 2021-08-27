央行人事異動！業務局局長 由臺銀副總接棒

中央銀行將迎來人事異動。業務局長蕭翠玲將接任金管會副主委一職，原副主委許永欽因另有生涯規劃請辭。央行今（27）日公告，業務局局長蕭翠玲9月1日自願退休，所遺業務局局長職務，經本行常務理事會決議，商調臺灣銀行副總經理潘榮耀先生接任，自本年9月1日生效。

業務局新任局長潘榮耀現年61歲，淡江大學企業管理系畢業，政治大學財政研究所碩士，73年中央銀行行員乙等特考及格，74年7月25日進本行服務，歷任金融業務檢查處辦事員、業務局辦事員、專員、副科長，90年11月1日過調臺灣銀行，曾任臺灣銀行總經理室秘書、研究員、秘書室副主任、財務部副理、五股分行經理、新加坡分行經理、松江分行經理、董事會秘書室專門委員兼副主任秘書、董事會秘書室主任秘書兼臺灣金融控股股份有限公司主任秘書、發行部經理、董事會秘書室主任秘書，108年7月升任臺灣銀行副總經理，任事積極負責，熟稔財務金融與經營管理。

蕭翠玲是國內首例從央行轉任金管會高層職務，她在央行服務超過40年，另一半為陸委會前主委、現任國安局局長陳明通。

行政院發言人羅秉成今日表示，蕭翠玲為現任中央銀行業務局局長，國立臺灣大學商學系畢業、國立政治大學企業管理（學）碩士，曾擔任央行金檢處處長、央行業務局副局長、央行業務局襄理、央行業務局調撥科科長、央行業務局存款科科長等職務。

央行近兩年陸續啟動人事異動，其中，蕭翠玲去年剛由金融業務檢查處處長調任業務局局長一職，至今年為止，任職已經超過一年。