南山人壽公布亮麗業績 工會無法到場抗議隔空叫陣

南山人壽於27日舉行110年股東常會，疫情下，南山人壽2020年的營運績效表現亮眼，合併資產規模達新台幣5.1兆元，合併稅後淨利達374億元，獲利較前一年成長逾10%，創歷年新高。

南山人壽表示，由於良好的投資績效表現與獲利，以及穩定的風險管控機制與資本政策，即使過去一年國際金融市場因新冠疫情而動盪不安，營運績效獲得中華信用評等公司評等為「twAA」，展望「穩定」，全年度亦榮獲國內外多達46項獎項殊榮。

疫情期間，南山人壽今年股東常會舉辦嚴謹遵守中央流行疫情指揮中心的相關規範，並遵循集保結算所公佈修訂之「因應防疫召開股東會之作業指引」，制定因應新冠病毒防疫工作要點，包含：(一)開放股東電子投票，降低群聚；(二)場地全面消毒，現場備妥消毒及防疫用品，人員進出一律採實聯制，並逐一確認有無佩戴口罩，安排備用會場，採行梅花座間隔1.5公尺以上距離；(三)出入口設置檢疫站，量測體溫、噴灑酒精，妥善規劃動線，加強控管人流；(四)積極主動製作並張貼數張「變種病毒多元症狀」之公告，提醒股東、所有工作主管及同仁，提高警覺提升防疫效能，落實防疫措施，維護與會者健康與安全。

南山人壽2020年度傳統型商品新契約保費為業界第一，今年上半年傳統型商品保費收入，累計初年度保費收入為409億元，市占率18%，亦排名第一名。其中，傳統型美元保單初年度保費收入為356億元，業界居冠。此外，高保障及外溢保單商品大幅成長，2020年以10.2萬件拿下業界件數第一，今年上半年外溢保單件數15.9萬件，奪下業界件數冠軍。

由於疫情警戒關係，以往每年股東會必到場發聲的南山人壽企業工會這次無法到場抗議，但股東會後仍對外發表聲明，工會表示，「針對連續四年穩坐勞動法令裁罰冠軍的南山公司，本會強力譴責：政府勞動主管機關除了罰款外，毫無作為可言」！

工會表示，多年來，南山公司新聞稿總是說「會虛心檢討、持續改善」，但也只是說說而已。多年迄今，未見南山公司改善誠意與進度，而且，緊閉與工會協商的大門，視勞動法令如無物！試問政府，針對違法慣犯如何看待？有工會監督，財團還是持續違法作為，政府要如何有效解決勞工的困境？政府要如何保障勞工的權益？

工會說，今年潤成入主南山人壽10年了，未來股權是否交易已成為注目焦點，本會關心勞工權益，望南山人壽公司儘速與工會協商，提出實質改善加班方案，以保障內外勤員工的福祉。