霹靂一哥素還真當代言人 攜手安聯為失智症募款

長期關注失智長者議題的安聯人壽，再度與天主教失智老人基金會攜手啟動第14屆失智老人募款活動，並首度與霹靂布袋戲跨界合作，將年度活動主題定調為「霹靂回『憶』錄 ▪杏林論健」，邀請霹靂一哥素還真擔任活動代言人，向大眾推動失智症防治概念，倡導透過健康的生活方式，如規律運動、動腦活動、人際互動、地中海飲食等來預防失智症。

新冠肺炎疫情持續蔓延，有鑑於慢性病患者如罹新冠肺炎死亡率比常人高八倍，安聯人壽結訓完成之逾40位「慢性病自我管理課程帶領人」企業種子講師，再度於今年3月進修完成進階課程，疫情期間，透過線上教學，遠端教導民眾透過自我管理，降低失智症風險、遠離新冠肺炎。

依據國際失智症協會（ADI）2019年全球失智症報告，估計全球有超過5000萬名失智者，到2050年預計將成長至1.52億人。每3秒就有一人罹患失智症，目前失智症相關成本為每年1兆美元，且至2030年預計將增加一倍。

安聯人壽總經理林順才指出，依據內政部最新人口統計資料及台灣失智症盛行率推估，2065年失智人口將近90萬人，每100位台灣人有五位失智者。未來的46年，台灣失智人口數以平均每天增加近36人；每40分鐘增加一位的速度成長著，政府及民間都應及早準備，預防失智刻不容緩。

林順才說，人口老化而來的失智巨浪是全球議題，衛福部公布失智政策綱領2.0，希望打造2025失智友善台灣，安聯也率先呼應政府長照計畫，投入倡導相關議題，走過16個年頭，感謝過去超過2萬位天使捐款人，所捐贈之逾新台幣7,200萬元善款，及安聯全體同仁的熱情支持，讓每年活動都能順利達標。

天主教失智老人基金會鄧世雄執行長表示，安聯人壽多年來的協助，不但讓弱勢失智患者能得到更好的照顧，更喚起國人對這個世紀之病的重視。

往年這項活動都會邀請名人擔任代言人，今年失智老人募款活動破天荒邀請縱橫中原武林30餘年的霹靂一哥–素還真擔任活動代言人，希望藉由跨界合作，邀請素還真與其他江湖高手拍攝宣導短片，透過一系列的文宣製作物與在地的宣導活動規劃，展現他們跨城鄉、跨年齡的親和力與影響力，能夠與民眾產生對話及共鳴，讓正確的健康訊息深植民眾心中，喚起民眾對失智議題的重視。

「2021年失智老人募款活動」自即日起至今年12月31日止，單次或定期捐款達1,000元，即可獲得「健腦工程-預防失智症的18堂大腦建築課」一本；活動詳情可參考Facebook粉絲頁「樂齡 A Go Go」或天主教失智老人社會福利基金會官方網站、安聯人壽官方網站。捐款方式請參考：天主教失智老人社會福利基金會信用卡捐款熱線：(02)2332-0992 ；或至全台安聯人壽保戶服務中心詢問。