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精誠通過配息5元 下半年成長動能持續穩健增長

經濟日報 / 記者張剛瑋／即時報導

精誠資訊（6214）110年股東常會通過109年度財務報表，每股稅後盈餘6.72元；並決議每股配發現金股利5元。精誠表示，下半年將持續以客戶需求為核心，不斷精進5A跨界軟體能力，以及協助企業在雲端管理數據服務與軟體應用

精誠109年度合併營業收入淨額為新台幣237.35億元，年增加7.64%；109年度合併稅後淨利（不含非控制權益）為16.66億元，與去年度同期減少7.84%。

精誠資訊表示，109年營收創下歷史新高，且整體營運量能及業績仍持續增長，主因是企業因應數位轉型浪潮以及無接觸、遠距辦公趨勢，所大幅增長的雲服務及智慧資安商機，像是員工資安意識培訓、遠端資安監控等資安服務，以及網銀、反洗錢、理財服務等雲端訂閱方案，都為營收帶來貢獻；另外也受惠於證券逐筆撮合、金融創新微服務等金融客戶需求，以及高科技製造業為確保業務營運所帶動的市場商機。至於109年獲利較前一年減少，精誠回應，是因108年一次性認列轉投資標的獲得較高評價利益貢獻所致。

精誠上半年每股稅後盈餘為3.39元，且成長動能持續穩健增長，下半年精誠仍將持續以客戶需求為核心，不斷精進5A（AP、APP、API、Appliance、Algorithm）跨界軟體能力，以及上雲、用雲、管雲、護雲等4C雲服務，協助企業在雲端管理數據服務與軟體應用，更將推出全台完整的雲服務平台，採訂閱模式提升經常性收入佔比，同時提供跨國SaaS服務加速企業數位轉型。

精誠 軟體 資安

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