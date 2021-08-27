疫情中送暖 元大投信募集愛心鞋贈非洲孩童

支持公益不中斷，台灣公募基金龍頭「元大投信」近年致力於商品的發展和創新外，更積極落實ESG投資理念，過去曾舉辦淨灘、捐血、愛心鞋盒等公益活動，今年首度發起「舊鞋救命」活動，短短七日募集近300雙的愛心二手鞋。元大投信表示，相關募集物資將送抵東非偏鄉地區，幫助東非孩童改善因赤腳導致沙蚤寄生皮膚的問題，時值全球仍在新冠疫情影發展高峰，此次「舊鞋救命」更顯人間溫暖的可貴。

為貫徹ESG精神，元大投信近年積極著手各面向行動，2019年開始導入ESG資源至投資流程，從建構ESG投資準則，結合基本面和永續因子選股，並訂定元大投信盡職治理政策，期盼透過企業議合等股東行動，發揮「影響力投資」。

元大臺灣ESG永續（00850）ETF的誕生，也是元大投信致力於ESG的成果，2019年8月上市，投信投顧公會統計到今年7月底，該ETF約兩年的時間，受益人數已成長到6.5萬人，規模達到97.5億元，反映國人同步重視ESG理念發展，也可見元大投信推動ESG投資已見成效。

今年元大投信則另辦舊鞋救命活動，將國人捐贈的愛心鞋不遠千里送到非洲孩童手上，為解決全球貧窮和生活挑戰盡一份心力。

另一方面，元大金控（2885）致力貫徹ESG，長期以來站在公益前線，從事各式公益活動也不落人後。

2020年新冠疫情爆發迄今，多家社福團體反映，善款捐助較往年少2至3成，元大金控透過捐贈「振興經濟愛心卡」，協助社福團體度過難關，計有7團體、10多萬名對象受惠，總額逾1億元。

國內防疫方面，元大金控愛心也不間斷，2021年再捐款1.6億元，全數投入防疫醫療救援，為台灣防疫加油。

元大金控在環境保護、弱勢關懷、教育等各面向的公民議題均不遺餘力，同步展現在「臺灣永續指數」進行認可，為該指數的成分股之一，迄今並連五年入選「富時社會責任新興市場指數」成分股。

元大投信產品面而言，也有愈多基金獲得國際ESG認證，包括市場耳熟能詳的元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、元大臺灣ESG永續（00850）ETF與元大台灣高股息優質龍頭基金等多檔基金，陸續獲晨星ESG評鑑給予最高的5顆地球評等。