最慘社會新鮮人!僅三成二找到工作 多數月底就吃土

社會新鮮人畢業離開校園，將近三個月，無奈連兩年碰上「疫情年」，根據yes123求職網今（27）日發布的「社會新鮮人待業痛苦與上工開心指數調查」顯示，今年應屆畢業或退伍，已經找到或正在從事正職工作占32.2%，低於去年同期的40.9%，等於大減8.7%，更創下八年來新低水準，而這也代表著68%的社會新鮮人目前沒有正職工作。

此外，從yes123求職網的調查還顯示，這群職場菜鳥「原本預期的」月薪，平均為29,460元，比起去年的29,244元，多了216元，等於微調0.7%。對比現在「實際領到的」月薪，平均則落在28,497元，比起去年的28,153元，增加344元，等於上揚1.2%，但低於2019年疫情前的水準。因此，有79.8%的人表示，其實「不滿意」現在的薪酬水準。

難怪目前在職中的新鮮人，就有八成二(82.1%)透露，「曾經有過」離職的念頭；而且在可複選狀況下，其中主要原因為：「工作量與薪水不成正比」(44.1%)、「學不到東西」(38.5%)、「工作壓力過大」(34.2%)，以及「工作內容和之前想像的不同」(27.3%)、「上司情緒不穩，老是愛罵人」(23%)。

只是整體而言，仍有四分之一(25%)的新鮮人表示，對於目前的正職工作，打算從事「1年以上~2年不到」；不過「半年不到」的，其實合計也有24.5%：其中16.1%為「3個月(含)以下」；8.4%為「超過3個月~6個月不到」。平均下來，今年的新鮮人對於一份工作，至少想做16.1個月，等於先累積「一年半」左右的工作經歷再說。

觀察此次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌解讀，新鮮人即使身處「疫情年」，千辛萬苦且幸運找到工作，卻也碰上青年低薪化的大環境，一旦無法學以致用，又缺乏職場成就，想要真正開開心心去上班，其實有相當高的難度。

至於「點燃」新鮮人離職的導火線，可能會有以下這四種情形：「工作報酬率過低」、「看不見自己的未來」、「現實和理想落差過大」，以及「職場高壓，卻無法抗壓」。

楊宗斌不忘提醒新鮮人，假如換工作頻率太高，像是任職某公司的時間，無法待滿一年以上，反而對履歷表有扣分作用，不利於面試評價，更容易被企業貼上「穩定度差」、「抗壓性低」的負面標籤。

此外，令人擔憂的還有這件事，就是社會新鮮人的開銷經常大過收入。此次調查顯示，雖然獲得正職工作，但其中有七成三(73%)透露，目前每個月仍然「存不到錢」：等於現階段算是「零存族」、「月光族」。但，代表其餘的兩成七(27%)，目前算是「存得到錢」，而且平均每月能存6,165元。

yes123求職網發言人楊宗斌認為，不少社會新鮮人在月初領薪水後，接近月底前，就呈現「吃土狀態」，導致財務壓力的惡性循環不斷。但如果慎選投資工具，搭配景氣循環，透過長期「複利效果」，小錢變大錢也不是不可能。

因此楊宗斌建議職場新人，應該提早建立理財觀念：「收入先減去儲蓄或投資，才是等於支出」。例如以「年化報酬率」6%估算，若每個月至少定額投資三千塊，其實經過十年後，就能存到47萬元，完成「人生半桶金」；20年以後，也將超過百萬，達到132萬元。

上述「社會新鮮人待業痛苦與上工開心指數調查」，是由yes123求職網於2021年8月13日到8月23日，以網路問卷進行抽樣，調查今年畢業或退伍(免役)會員，且正在求職或(曾)有正職工作者，有效問卷共1,216份，信心水準為95%，誤差值為正負2.81%。