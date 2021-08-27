新台幣早盤升值2.7分 一度觸及27.91元

新台幣今（27）日以27.97元兌1美元開盤，貶值3.3分；台股早盤以17,061.1點小開低後翻紅，新台幣早盤轉為升值，一度觸及27.91元兌1美元，升值2.7分。

美股周四道瓊工業指數下跌192.38點或0.54%，以35,213.12點作收；標普500指數挫低26.19點或0.58%，收4,470.00點；那斯達克指數下跌96.05點或0.64%，收14,945.81點；費城半導體指數小跌2.17點，或0.06%，收3,370.39點。

台股早盤開低震盪，一度下滑至17.000.26點，盤中翻紅拉升，上漲逾百點，新台幣則是由貶轉升，早盤低點為27.975元兌1美元，貶值3.8分，一度觸及27.91元兌1美元，升值2.7分。