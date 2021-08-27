快訊

防堵非洲豬瘟 農委會：9月起養豬場暫停使用廚餘1個月

攔截BNT最快兩時間抵台 陳時中證實：是台積電代表溝通

新台幣早盤升值2.7分 一度觸及27.91元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

新台幣今（27）日以27.97元兌1美元開盤，貶值3.3分；台股早盤以17,061.1點小開低後翻紅，新台幣早盤轉為升值，一度觸及27.91元兌1美元，升值2.7分。

美股周四道瓊工業指數下跌192.38點或0.54%，以35,213.12點作收；標普500指數挫低26.19點或0.58%，收4,470.00點；那斯達克指數下跌96.05點或0.64%，收14,945.81點；費城半導體指數小跌2.17點，或0.06%，收3,370.39點。

台股早盤開低震盪，一度下滑至17.000.26點，盤中翻紅拉升，上漲逾百點，新台幣則是由貶轉升，早盤低點為27.975元兌1美元，貶值3.8分，一度觸及27.91元兌1美元，升值2.7分。

新台幣 台股

延伸閱讀

富邦期貨：台股短線走勢將偏向震盪

雙面兼優股 多方指標

公股進場 投信連八買

壽險7月加碼台股200億

相關新聞

外資匯出 台幣升轉貶

台股昨（26）日小漲21點成功收復萬七，但台北匯市受到外資淨匯出，估全日淨匯出2億美元，新台幣以貶值1分收在27.937...

台物價平穩 利率估不動

南韓央行決議升息1碼，成為第一個升息的亞洲主要經濟體；中央銀行官員昨（26）日表示，雖然南韓是台灣主要貿易對手國，但台灣...

不當販售 元大4台股保單 禁售

元大人壽三月下旬推出號稱「存股概念」台股投資型保單，因主打存股與退休，吸引退休族搶購，上市後不到一周狂賣近兩百億元，卻爆...

網購刷卡有保險 強化理賠

疫情期間民眾上網購物成為物資補給的重要管道，刷信用卡交易除能減少接觸避免暴露風險，也能賺回饋金補貼，銀行指出，事實上信用...

國際卡組織VISA、MasterCard 推網購理賠制

新冠疫情爆發下，民眾透過信用卡支付網購款項，前景看俏。不過，網購本身問題多，兩大國際卡組織VISA、MasterCard...

避免刷卡風險 三個眉角

網購問題多，網路盜刷也頻傳，影響部分卡友使用信用卡刷卡網購的信心，銀行主管表示，使用信用卡只要掌握好三個眉角，就能避免刷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。