保險業年報提前至75日內揭露 後年3月中上路

為推動保險業財務資訊揭露之及時性，同時考量金融產業監理之一致性，保險局副局長張玉煇今（26）日宣布，參考公開發行公司財務報告從三個月減少至75日，金管會研議修法讓保險業跟進，預計明年保險公司年報需在後(2023)年三月中旬之前需一致對外完成公布。

金管會去年8月25日發布「公司治理 3.0-永續發展藍圖」，為推動財務資訊揭露之及時性，同時考量金融產業監理之一致性，保險局研擬修正「保險業財務報告編製準則」第36條及第39條，明定除經主管機關核准或另予規定外，金融控股公司之保險子公司及公開發行之保險業應自2022年會計年度起，於每會計年度終了後75日內依本準則規定編製年度財務報告。

此外，新的財報編製準則亦修正於每會計年度第1季及第3季終了後45日內，依本準則規定編製經會計師核閱及提報董（理）事會之合併財務報告。

金管會表示，此辦法修正草案將依行政程序法規定，於近日內公告，為廣納多方意見以期修正方向臻於周延，此次修正草案除將刊登行政院公報外，亦將於金管會網站刊登該草案之總說明及修正條文對照表。各界如有任何意見，請於公告翌日起60日內，至金管會「本會主管法規整合查詢系統」網站之「法規草案預告論壇」網頁內陳述意見。