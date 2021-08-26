高賣低接 壽險業七月加碼台股約200億元

台股七月豬羊變色，先衝萬八又急跌至萬六，上沖下洗中，爆出12兆元天量，其中壽險業高賣低接，在殺至低檔時亦出手承接，據保險局公布最新七月數字，目前保險業持有台股部位仍高達2兆814億元，據市場推估，七月應進場加碼台股在200億元水準。

台股七月受到半導體龍頭及權王台積電（2330）法說行情失靈，及貨櫃三雄出現融資多殺多，呈現先漲後跌走勢，最高一度攻抵18,034點歷史新高，隨後急挫至16,893點，高低點相差1,140點，月線翻黑跌508點或2.8%，成交量爆12.3兆元單月天量。

不過據保險局公布統計數字，保險業持有台股市值從六月的2兆1209億元，降至2兆814億元，只減少了395億元，若依照台股自然跌幅，原來壽險業持有台股市值應該單月減少將近607億元，顯示保險業在七月除了逢高實現獲利大賺一筆美化帳面外，也應該在台股下殺至低點時，悄悄進場布局績優股，據業界推估應該買進金額約在200億元左右。

也因此保險業對台股持股部位，已連續五個月都在2兆元以上。至於海外股票方面部位亦減少了259億元，美股道瓊七月上漲逾1%，以此推估，保險業七月對海外股票應該是站在賣方居多，國內外股票占整體資金比重約9.41%，台股約7.08%。

此外受到外匯影響，國外現金減少了639億元，而國內現金反倒增加98億元。

受新台幣升值、美元保單大賣影響，壽險業需要增補海外投資部位，七月底海外投資比重仍高達65.51%，總金額仍有19兆2,557億元之多，單月增加約1,604餘億元，再創歷史新高紀錄。

其中海外投資包括外幣保單部位約5.74兆元，以及國際板債七月底仍有4兆1,848億元，單月亦增加391億元，在各類別中增加最多，主要是因為卡達石油來台發債，而國內壽險業積極搶進所致，占整體可運用資金約14.24%。至於國內的債券ETF約1兆2,088億元，較上月小幅減少。