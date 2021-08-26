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元大人壽「存股保單」不當預售75億 金管會重罰900萬

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元大不當賣台股投資型保單 金管會重罰900萬4張全停售

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會今重罰元大900萬元，主要是元大今年3月販售的台股投資型保單出現不當銷售。記者戴瑞瑤／攝影
金管會今重罰元大900萬元，主要是元大今年3月販售的台股投資型保單出現不當銷售。記者戴瑞瑤／攝影

元大人壽今年3月大舉上市台股投資型保單，因主打「存股概念」被金管會要求文宣下架，接連又爆出有業務員「偷跑」銷售，與有理專勸誘客戶解基金買這張保單。金管會立即進駐專案檢查，發現元大人壽、元大保經、元大銀行有偷跑銷售，並以存股概念、無匯率風險、息收等不當招攬，並有勸誘客戶贖回基金後買投資型保單的情事，金管會今重罰900萬元，並要求元大人壽台股系列4張保單全停售，已購買的客戶權益不受影響。

保險局表示，首先發現元大人壽、元大保經(元大證券業務員登錄在元大保經)、元大銀行，在銷售這系列台股保單有偷跑的情況，元大人壽沒有完成商品銷售前程序，就提供商品相關文件給元大保經、元大銀行燈通路，且通路預先向客戶說明及進行招攬，元大保經、元大人壽在商品上架前，就舉辦說明會，並開始統計業績。

據保險局了解，偷跑銷售金額約75億元，這系列保單是3月22日開賣，但有的案件最早在1月、2月就有銷售，只是入金在3月22日，很難完全掌握最早從何時開始賣。

元大人壽在這系列台股保單中，教育訓練教材、文宣，都有以「存股概念」、「無匯率風險」、「息收」等不當招攬字眼，也沒有未落實通路管理。且元大保經、元大銀行有業務員、理專，不當勸誘客戶以贖回基金，之後轉為購買這系列的台股投資型保單。

保險局表示，對元大人壽開罰540萬元與1項糾正，另對元大保經及元大銀行各罰鍰180萬元，整體對元大開罰900萬元。同時要求元大人壽從裁處書送達隔天起，存股系列4張投資型保單全停售，這4張包含元滿利足變額萬能壽險、元滿利足變額年金險、元元得益變額萬能壽險、元元得益變額年金險。

保險局表示，所謂停售，是指上述4張保單在裁處書送達隔日後，不能有任何新契約保單，但是舊有的保單不受影響。

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