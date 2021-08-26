電子支付納管門檻 立委籲從 20 億調低

蝦皮支付未能取得電子支付執照，卻「左手換右手」，讓同體制下的蝦皮樂購接手相關金流，「賴皮」逃避電子支付與相關金融監管規定，恐將對消費者的金融與其他個資安全性造成危害。

金管會5月20日上修電子支付平台納入金融監理的單日「保管代理收付實質交易款項日均餘額」門檻爲 20 億，民進黨立委郭國文於記者會指出，目前沒有任何一家電子支付平台超過此一門檻，與電支條例「希望將電子支付機構納入金融監理」的目的背道而馳，盼調低門檻，保障消費者權益。

電支納入金融監管

台灣公民陣線組織部主任許冠澤說，第三方支付業者在「代理收付實質交易款項」時，不得超過特定金額，否則須申請電支執照，而目前台灣共有 28 家合法的電子支付平台，但若要將平台納入金融監理，超過 5 月前、金管會10億納管門檻的只有一卡通與街口支付，調高為 20 萬後則是一家都沒有。

因此，郭國文認為，調高納入金融管理門檻反而讓所有電商都不用列入金融監理，與電支條例希望將多數數位支付平台納入監管的精神背道而馳，認為金管會執法時，審查程序要再做檢視，避免部分店家用設立分公司、將金流分散的方式規避法律責任。

蝦皮還在賴皮

許冠澤說，蝦皮支付與蝦皮樂購就是目前持續在電支申請合法化與金融納管規定上不斷「賴皮」的最佳實例。他解釋，蝦皮支付在去年申請電支執照失敗後，就將金流轉交給同公司體系的蝦皮樂購，等同「左手換右手」，就本質來說仍是沒有電子支付執照、卻經營電支業務的違法廠商。

此外，許冠澤指出，據金管會的統計，目前合法的28家合法電支機構月底代理交易餘額為40億，但蝦皮的日均餘額很可能高達31億，甚至遠超過28家電子支付平台的總和，但在沒有電支執照、列入金融監管的情況下，很容易對消費者權益造成危害。

因此，許冠澤認為，蝦皮應儘速與合法的電支機構合作，或自行取得電支執照，而金管會也應監督蝦皮儘速完成相關申請，不要讓蝦皮「左手換右手」的套路一用再用，且應考慮調降電支平台納入金融監管的年日均交易餘額，「其實連原本的 10 億元都嫌稍高了點。」

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