富邦壽攜手微軟Microsoft Teams 打造視訊投保VIP

在全球保險滲透率名列前茅的台灣，近年興起 InsurTech（保險科技）趨勢，除了受疫情影響而加速保險數位化進程，政府機關也力推純網路保險、將視訊投保常態化。自金管會五月底開放保險業者可用視訊完成保戶親晤親簽的程序，富邦人壽攜手台灣微軟透過 Microsoft Teams 打造視訊保 VIP 平台（Video Insurance Platform），提供客戶一條龍式即時又安全的視訊對保與延伸金融服務，並協助第一線員工於疫情期間持續拓展業務服務，更加快速完成投保流程，重新建構數位金融發展。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，富邦人壽向來以保戶為中心，不斷思考如何提供便捷的暖心服務。此次導入 Microsoft Teams 打造視訊投保服務，透過數位化的投保體驗有效突破距離限制，推動保險科技（InsurTech）的創新，更進一步思考運用數位工具延伸金融服務。」

富邦人壽與微軟持續優化 Microsoft Teams 視訊投保平台，致力提供不受距離遠近限制、又能保障保戶人生安全的服務。面對疫情的生存戰，富邦人壽堅守客戶服務的持續性，不斷優化流程自動化，建置三步驟的簡易快速投保服務。

一、確認保戶需求後，業務員可申請企業視訊會議，通知客戶上線並透過手機號碼驗證進行投保；業務員則於線上表明身分與所屬登錄公司，確認保戶身分和投保意願。

二、Microsoft Teams 內建錄製功能可以記錄視訊對保完整過程，並將業務與要保人互動過程妥善存放，作為後續核保重要依據，有效降低檔案遺失風險，更重要的是符合金管會規定之建立授權確認機制、資安防護與監控配套作業。

三、藉由 Microsoft Teams 分享畫面功能，與保戶共同檢視保單內容並指引保戶在富邦的行動投保系統中的正確位置進行線上簽名（e-sign），簽名檔則會連同視訊檔案等資料自動加密回傳至富邦人壽，完成視訊投保。

近年台灣網路投保的保費收入、投保件數均大幅成長，說明保戶逐漸接受新興數位化投保方式，台灣微軟持續深化金融保險科技運用，透過數據與科技結合，簡化投保流程，更在客戶購買保險前就預測出需求。

同時評估導入身分驗證技術及 AI，協助核保人員辨識關鍵畫面，完整從前端客戶視訊對保到後台運算，例互動影像收集後的分析、與客戶溝通中的表情了解滿意度，到分析長期積累客戶數據以檢視或衡量保單未來需求、保單效益和投保體驗。

台灣微軟大型企業商務事業群總經理卞志祥表示，很高興這次與富邦人壽深化合作迎戰疫後數位保險服務的新常態，藉由 Microsoft Teams 等微軟解決方案，以保戶為中心、一站式安全管理及賦能一線業務提供創新投保體驗。未來將持續幫助金融保險產業擘畫數位轉型藍圖，邁向全新的數位里程碑。

富邦人壽透過 Microsoft Teams 進行線上投保，奠定三大優勢優化保戶體驗與員工生產力。一是

以保戶為中心，隨時隨地完成優質保戶體驗。Microsoft Teams 視訊對保能有效應對距離挑戰，省去過往保戶與業務員見面所需的移動時間與通勤成本，更即時的提供線上服務，擴大讓年長者、行動不便者、偏鄉或離島等保戶都能受惠。保戶在哪，服務都能隨處完成。

二是跨平台簡易操作，一站式安全管理。Microsoft Teams 作為標準平台，無論 iOS、Android、Windows 環境皆提供標準錄製結果及一致操作體驗，保戶使用 Microsoft Teams 應用程式以外賓身分加入視訊會議，無須另外註冊。客戶資訊與對保資料皆直接存入後台，具備隱私與安全防護，方便又安全地完成客戶資訊管理。

三是第一線員工業務服務不中斷。透過 Microsoft Teams 平台進行視訊對保，第一線員工不會因疫情限制而中斷業務服務，即使在線上也能提供客戶優質對保體驗。同時，也擴大將 Microsoft Teams 線上會議與協同合作的優勢帶入業務團隊內部培訓等，更輕鬆且安全地完成客戶資料管理。

富邦人壽說，視訊投保全新模式是個轉變的起點，混合辦公模式將成為新常態，疫情過去但需求及模式已逐漸進化並深入各產業到消費者，微軟 One Microsoft 解決方案將持續與相關產業密切合作，在混合辦公趨勢與因應政府法規下，擴大數位保險創新的應用到金融證券、產險投顧、銀行等金融產業，幫助台灣金融產業創新。