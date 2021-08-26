新台幣午盤升值0.8分 暫收27.919元
新台幣今（26）日午盤暫收27.919元兌1美元，升值0.8分，成交金額5.5億美元；台股早盤開高，新台幣上午盤最高達27.88元兌1美元，升值4.7分。
美股周三收紅，台股早盤以17,177.39點開高，盤中震盪，新台幣則是維持升值的表現，早盤以27.91元兌1美元開盤，升值1.7分。
新台幣上午盤最低為27.92元兌1美元，升值0.7分，最高為27.88元兌1美元，升值4.7分，午盤以27.919元兌1美元暫收。
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