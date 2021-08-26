防疫不減投資熱 存款帳戶綁定新開證券戶倍增

疫情期間，大眾不僅專注防疫，對投資理財的態度也相當積極，台北富邦銀行從今年上半年存戶數據發現，以北富銀存款帳戶綁定新開立證券帳戶的人數與去年同期相比有近雙位數成長，其中更有7成選擇線上開戶。同時，綁定證券之存款帳戶整體存款量也較去年同期增加近3成，顯示疫情不僅沒有影響民眾投資熱度，連帶還使線上服務接受度大幅提升。

隨著投資市場與各產業題材股的熱絡，加上去年10月盤中零股交易制度的上線後，更有利於年輕投資客群利用小額於資本市場進行投資操作，目前銀行存戶中新開證券戶年齡層以20至39歲為大宗，就反映出年輕族群進入資本市場的增長趨勢。

自疫情爆發以來，各國政府紛紛施行防疫管制、限制出入境等措施，全球央行也擴大貨幣寬鬆，為金融市場注入流動性。截至今年8月4日，美國聯準會資產負債表總資產規模已達到8.2兆美元，較疫情爆發前相比，聯準會資產已經膨脹一倍。 不過，今年以來全球景氣由谷底復甦，在通貨膨脹升溫與經濟持續復甦下，聯準會是否縮減購債帶來變數。

富邦證券表示，聯準會縮減購債對金融市場會有短期影響，但從Fed開始啟動縮減購債至正式升息仍有一段時間，市場維持較寬鬆的環境，投資人可持續留意金融市場出現震盪的機會再伺機擇優布局。可留意成長性佳的產業，美基礎建設計劃受惠股，以及受惠於長短利差擴大、企業貸款需求逐漸恢復的金融股。

為提升客戶金融理財體驗，北富銀與富邦證券聯手打造一站式開戶服務，民眾只要在線上申辦時簡單勾一勾，就可以同步開立北富銀數位存款帳戶和富邦證券帳戶，不用重複填寫資料，以更簡單、整合的服務來滿足數位時代投資人的需要。