新台幣早盤升值4.7分 一度觸及27.88元

新台幣今（26）日以27.91元兌1美元開盤，升值1.7分；台股早盤以17,177.39點開高，新台幣一度觸及27.88元兌1美元，升值4.7分。

美股周三道瓊工業指數上漲39.24點或0.11%，以35,405.50點作收；標普500指數上漲9.96點或0.22%，收4,496.19點；那斯達克指數上漲22.06點或0.15%，收15,041.86點；費城半導體指數上漲27.16點，或0.81%，收3,372.55點。

台股早盤開高後一度拉升17,201.42點，指數震盪走低，新台幣早盤低點達27.919元兌1美元，升值0.8分，一度觸及27.88元兌1美元，升值4.7分。