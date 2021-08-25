麟洋經紀公司惹議 台酒：盼取得本人授權

「麟洋配」於奧運奪金獲得滿堂喝采，但公務員身份卻讓代言活動受阻，台灣菸酒公司董事長丁彥哲今（25）日表示，台酒未來推出金牌麟洋紀念罐的計畫不變，不過事關肖像權，台酒傾向取得選手二人授權，並與土銀成立企業聯盟，讓選手獲得分潤。

土銀所屬的羽球選手李洋、王齊麟於東京奧運奪下男雙項目金牌，卻也反映出公務員無法兼職、從事商業活動的困境，土銀更出面提醒，作為經紀人的「麟洋國際體育顧問公司」在未告知土銀情況下，代言產品及活動，可能會有涉法問題，影響運動員的權益。

台酒日前曾釋出找「麟洋配」代言產品的意向，針對公務員身份的限制，丁彥哲表示，台酒推動紀念商品的意向不變，近期也會洽談合作事宜。

丁彥哲表示，，二位選手本來就是土銀員工，銓敘部日前已經作出定調，認定「公務員將個人肖像一次性授權他人使用，獲致正常利益，且未掛名代言人或參與相關商業活動」並不違法，同時也開放土銀以策略聯盟方式，指派選手參與後續商業活動。

至於是否將與經紀公司接洽，丁彥哲表示，本次合作的主要對口還是土銀，可能會依據銓敘部建議，採企業策略聯盟的模式進行，或也可能直接取得選手本人授權使用肖像，讓紀念產品順利推出；當然，經紀人也是促成本次合作的重要朋友，會在合法的範圍內，進行後續安排。