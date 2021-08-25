保護麟洋金牌光環 土地銀行呼籲經紀公司審慎處理代言

土地銀行羽球隊隊員王齊麟、李洋奪得2020東京奧運羽球男子雙打金牌，品牌代言廣告或出席活動之邀約不斷，惟兩人因為土銀行員，具公務員身分，依法須受公務員服務法規範，肖像權使用及廣告代言都有適法性的問題，但「麟洋」經紀公司卻在未告知土銀的情況下，不斷推出代言產品及活動，讓土銀擔心兩人誤觸法令，影響公務員身份。

為給國營事業運動員更寬廣的發展空間，銓敘部已做出解釋，堪稱「麟洋條款」，公務員將個人肖像一次性授權他人使用獲致正常利益，且未掛名代言人或參與相關商業活動，不屬經營商業的範疇，也可以由經權責機關(構)以策略聯盟的方式，指派參與後續商業活動。但肖像的授權不得概括授權予他人取得再授權利用的權利。

根據「麟洋條款」，土銀可以策略聯盟方式指派兩人出席合作範圍內的商業活動，土銀會透過自訂的經費運用規定，將相關收益分潤給麟洋，讓兩位球員得以在符合法令規範下順利代言。麟洋悠遊卡若屬一次性肖像授權，且無代言或參與活動，應屬合法範圍。

土銀表示，相關法令十分專業，不是經紀人或委任律師可以代為判斷，還是要以銓敘部的規定為準。但麟洋的經紀公司在未告知土銀情況下，仍不斷推出代言產品及活動。總是最後一個知道的土銀，曾多次與經紀公司聯繫，希望經紀公司要審慎注意參與商業活動性質，不希望因經紀人的錯判導致兩人違法，受到傷害。

土銀強調，麟洋兩人為土銀長期培養之優秀球員，更為國家爭取到最高的榮譽，不容因經紀人誤判導致兩人違法受到傷害，經紀公司如為兩人利益著想，應主動告知土銀相關規劃，讓土銀可以透過程序幫兩人確認是否有適法性問題。