投保中心：上市櫃負責人應落實公司治理確保股東權益

經濟日報 / 記者黃力／即時報導

上市櫃公司因涉及經營權爭奪，各方競爭激烈，投保中心指出，經營權爭奪屢發生董事會召集前未依期限提供相關資料、議事過程中屏蔽部分董事使其不得發言等召集程序及決議過程恐違反法令之情事，並各有以上市櫃公司自身或其轉投資公司資金向對手發動公開收購及提高公開收購價格之行為。

投保中心表示，按上市櫃公司資金運用當否與股東權益有重大關係，而前述情事對所涉上市櫃公司營運是否確有助益、相關作為是否具必要性及合理性、公司負責人所為是否符合忠實義務及善良管理人注意義務、是否遵循相關內控制度等，恐非無疑，投保中心就此籲請上市櫃公司應落實公司治理，全體董監事應善盡受任人義務，以維護股東權益，如相關行為涉有違法造成公司損害，公司負責人將須負擔相關之民、刑事法律責任。

投保中心 經營權 股東

延伸閱讀

現金股利大戶 郭台銘居冠

台股2,400億股息活水來了 為反彈行情添動能

股市作手「大業張」哄抬股價 判賠投保中心4437萬

東元父子相爭 菱光增持東友股權至16.04%

相關新聞

政經私房話／蔡宏圖栽培女桌國手 東奧豐收

東京奧運已落幕，中華女桌團體選手陳思羽、鄭先知、鄭怡靜挺進八強，創下中華女桌團體賽在奧運最佳成績。國泰金董事長蔡宏圖長期...

保護麟洋金牌光環 土地銀行呼籲經紀公司審慎處理代言

土地銀行羽球隊隊員王齊麟、李洋奪得2020東京奧運羽球男子雙打金牌，品牌代言廣告或出席活動之邀約不斷，惟兩人因為土銀行員...

北富銀：銀行線上開證券戶大增 綁定存款年增三成

疫情期間，大眾不僅專注防疫，對投資理財的態度也相當積極，台北富邦銀行從今年上半年存戶數據發現，以北富銀存款帳戶綁定新開立...

外溢保單買氣超車去年 30歲以下比例最高

新冠疫情不僅改變了你我過去的生活方式，甚至影響了許多民眾的保險觀念和投保行為。南山人壽觀察發現，近兩年「外溢保單」異軍突...

市場波動類全委成寵兒 元大壽：單筆增額、長期持有

據壽險公會統計，22家壽險公司今年前七月投資型初年度保費合計3,403億元、年增94.5%；其中，七月單月投資型保單初年...

外溢保單買氣夯 7成保戶40歲以下、女多於男

新冠疫情不僅改變了生活方式，甚至影響了許多民眾的保險觀念和投保行為，尤其近年外溢保單異軍突起，成為疫情之下的熱門選擇，民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。