投保中心：上市櫃負責人應落實公司治理確保股東權益

上市櫃公司因涉及經營權爭奪，各方競爭激烈，投保中心指出，經營權爭奪屢發生董事會召集前未依期限提供相關資料、議事過程中屏蔽部分董事使其不得發言等召集程序及決議過程恐違反法令之情事，並各有以上市櫃公司自身或其轉投資公司資金向對手發動公開收購及提高公開收購價格之行為。

投保中心表示，按上市櫃公司資金運用當否與股東權益有重大關係，而前述情事對所涉上市櫃公司營運是否確有助益、相關作為是否具必要性及合理性、公司負責人所為是否符合忠實義務及善良管理人注意義務、是否遵循相關內控制度等，恐非無疑，投保中心就此籲請上市櫃公司應落實公司治理，全體董監事應善盡受任人義務，以維護股東權益，如相關行為涉有違法造成公司損害，公司負責人將須負擔相關之民、刑事法律責任。