奧運金牌「麟洋配」爆公務員代言爭議 土銀說話了

土地銀行羽球隊隊員王齊麟、李洋奪得2020東京奧運羽球男子雙打金牌，品牌代言廣告或出席活動邀約不斷，但兩人因具公務員身分，依法須受公務員服務法規範，其肖像權使用及廣告代言之適法性，備受社會各界關注。

對於經紀公司在未告知土地銀行情況下，仍不斷推出代言產品及活動，為了避免兩人受到傷害，土地銀行強調，曾多次與經紀公司聯繫，因有涉法問題須審慎注意參與商業活動之性質，不希望因經紀人的錯判導致兩人違法。銓敘部也立即作出解釋函令，公營事業機構以策略聯盟方式指派所屬出席合作範圍內的商業活動，尚非服務法所不許；又此種商業活動所得相關收益，公營事業機構得透過自訂經費運用規定，將該收益分潤予所屬公務員，讓兩位球員得以在符合法令規範下順利代言。

土銀表示，麟洋兩人為土銀長期培養的優秀球員，更為國家爭取到最高的榮譽，不容因經紀人誤判導致兩人違法受到傷害，經紀公司如為兩人利益著想，應主動告知土銀相關規劃，讓土銀可以透過程序幫兩人確認是否有適法性問題。畢竟相關法令十分專業，不是經紀人或委任律師可以代為判斷，還是要以銓敘部的規定為準。