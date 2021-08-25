外溢保單買氣超車去年 30歲以下比例最高

新冠疫情不僅改變了你我過去的生活方式，甚至影響了許多民眾的保險觀念和投保行為。南山人壽觀察發現，近兩年「外溢保單」異軍突起，民眾有感於健康的重要性，買氣及爆發成長力道明顯。

南山人壽表示，今年整體保險市場業績雖受疫情衝擊，但民眾對於外溢保單的接受度及購買意願卻不減反增。以南山人壽的外溢保單業績而言，今年截至七月底的新契約件數即已超越去年一整年度，超過19萬件，保費收入約13億元。

尤其自五月疫情轉趨嚴峻以來，外溢保單的買氣更明顯提升。以保費佔比來看，外溢保單已佔整體健康及意外險商品（A&H）保費收入的三成以上。顯見疫情不僅觸動民眾的健康意識，亦引發更積極自主的健康管理與投保行為。

南山人壽目前現售16張具外溢機制設計的保險商品，去年八月份一舉推出業界創新，以「現金回饋」作為獎勵機制系列的外溢商品群；今年三月再因應疫情而推出鼓勵保戶「接種指定疫苗或癌症篩檢」的外溢附加條款。在目前16張商品中以防疫保單-「南山人壽日溢幸福住院日額健康保險（1HI）」最受保戶青睞，累計投保件數超過10.4萬件。

據南山人壽內部統計顯示，越年輕族群對於外溢保單的接受度越高，高達七成為40歲以下的年輕族群，近半為30歲以下。購買外溢保單的保戶多認為可以幫助自己養成每年定期健檢的習慣，更了解自身的體況。

據金管會統計，去年外溢保單的買氣年增2.4倍，新契約件數超過20.5萬件，成為近年成長幅度最大的險種；今年買氣依舊延續，截至第2季止新契約件數已一舉超過32萬件，較去年同期驟增近五倍。南山人壽近年積極深耕發展具外溢機制設計的健康險商品，迄今共推出近20張外溢商品，以創新及切合民眾需求為目標，締造市場卓越口碑，贏得去年度、及今年上半年，外溢保單市場件數第一之佳績。

南山人壽外溢保單─「南山人壽活力洋溢特定重大傷病定期健康保險（10TSDD）」於前（108）年推出，就以「體況達標者提供29項特定重大傷病增額給付」、「鼓勵客戶定期健檢」等商品優勢廣受巿場好評；同時間也推出「BAM活力洋溢APP」鼓勵使用者養成長期健康行為。

近年，南山人壽更進一步從醫療照護需求出發，強化商品的服務賦能，去（109）年「南山人壽Hold助糖定期醫療保險」榮獲第17屆國家品牌玉山獎「最佳產品類-全國首獎」；近日再獲英國財經專業媒體《國際財經雜誌International Finance Magazine》評選為「年度創新健康保險公司」 （Most Innovative Health Insurance Company - Taiwan 2021）。具體彰顯出南山人壽多年來致力於永續目標，促進不同年齡、不同體況的民眾都能享有健康生活與保險保障。

南山人壽認為，保險的價值已逐步從「事後的理賠補償」進化為「事前的風險預防」，未來，保險公司的角色將更貼近保戶、成為攜手促進健康的夥伴關係。南山人壽將持續致力於開發更多兼具專業與創新、關注於客戶需求體驗的健康醫療保障商品；並透過「南山健康守護圈」的服務策盟力量，協助保戶擁抱健康好生活，讓保戶的健康與保障一齊升級。