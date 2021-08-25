外溢保單買氣夯 7成保戶40歲以下、女多於男

新冠疫情不僅改變了生活方式，甚至影響了許多民眾的保險觀念和投保行為，尤其近年外溢保單異軍突起，成為疫情之下的熱門選擇，民眾有感於健康的重要性，而加深了對於外溢保單的接受度，因此反映出外溢保單在這一兩年明顯的買氣及爆發成長的力道。

今年整體保險市場的業績雖受到疫情的衝擊，但民眾對於外溢保單的接受度及購買意願卻不減反增。以南山人壽的內部數據來看，今年截至7月底外溢保單新契約件數已超越去年一整年，超過19萬件，保費收入約13億元，尤其自5月疫情轉趨嚴峻以來，外溢保單的買氣更明顯提升；以保費佔比來看，外溢保單已佔整體健康及意外險商品保費收入的3成以上。

南山人壽表示，顯見疫情不僅觸動民眾的健康意識，也引發更積極自主的健康管理與投保行為，也因外溢保單主要以定期險為主，保費較低可滿足階段性的保障需求。以目前現售的16張外溢保單來看，以防疫住院日額健康險最受保戶青睞，累計投保件數超過10.4萬件。

此外，據南山人壽內部統計顯示，越年輕的族群對於外溢保單的接受度越高，高達7成為40歲以下的年輕族群，近半為30歲以下；女性投保比率高於男性。購買外溢保單的保戶多認為可以幫助自己養成每年定期健檢的習慣，更了解自身的體況，未來持續繳費不僅持續擁有保障，隨著保費增加回饋金也會持續累積提升。