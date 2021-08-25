大摩預期台幣走貶 台股明年中目標價降為16,000點

摩根士丹利（大摩）策略師郭強盛（Jonathan Garner）等人在24日的報告中表示，預期新台幣匯率今年底將走貶至新台幣28.6元，悲觀預期則是貶至新台幣30.9元，主因科技業景氣周期走弱的風險正在升高，可能導致貿易順差減少。

報告指出，外資目前占台股持股比重約43%，仍在歷史相對高點，且集中在資訊科技類股；因此，科技業的下行風險，可能導致外資出脫持股且流出。

不過，持有海外資產約1,000億美元的政府四大基金，若在台股短期重挫時出脫海外資產並轉回台灣護盤，可能為新台幣提供支撐。

新台幣名目有效匯率指數（NEER）近來持續接近或高於央行觀察區間的上端，即36個月移動平均值上方5%；若央行再次暗示新台幣已太強，新台幣可能面臨一些阻力。

大摩的報告與也下調台股明年6月的目標價至16,000點，主因股市估值已高、Delta新冠變種病毒與地緣政治風險、散戶交易量仍可能進一步下滑，且預估台灣央行將在2022年第2季升息。

新台幣兌美元25日上漲0.03%，報27.933元台幣；台股加權指數25日收漲1.35%，報17,045.8點。