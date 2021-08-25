富邦證與北富銀攜手打造 線上開戶一條龍服務

近期大量年輕族群積極湧入證券市場，富邦證券觀察到多數客戶選擇定期定額做為投資入門方式，其中約有70%為35歲以下年輕客群。台灣證交所公告的定期定額ETF前十大熱門排行榜，均可在富邦證券輕鬆約定，投資門檻最低僅需1,000元。

富邦證券2021年初推出定期定額台股，精選台積電(2330)、台泥、台塑各行業龍頭股等49檔投資標的，幫助年輕世代透過小額投資存股的方式進行投資。同時，富邦證券持續推陳出新，已將富邦台灣半導體ETF列入定期定額申購標的，即將加入的還有富邦未來車ETF，給予投資人聚焦熱門產業的新選擇。針對今年度甫加入股市行列的投資新手，富邦證券積極建構多元化數位內容，推出YouTube節目富邦學Bar，除提供電子交易平台操作小撇步，更從解答年輕族群對於當沖交易的迷思，衍生到信用交易懶人包，培養投資人正確的理財觀念及思維。

在防疫期間，富邦證券也觀察到客戶線上開戶的需求大增，今年上半年，線上開戶數就超過4.4萬戶。有鑑於目前國人疫苗覆蓋率逐漸提升，為落實企業社會責任，富邦證券特別與富邦保代/富昇保代集團結盟合作，客戶只要透過線上申辦開戶，開戶完成並成交任一筆台股或複委託，即有機會參與富邦保代/富昇保代提供的「疫苗好安心專案」，專案內容包含一年期富邦產物疫苗保障綜合保險及法傳確診雙重保障，讓客戶除安心理財更能安心防疫。活動任意門：https://mopen.fbs.com.tw/eOpen/indexH5.html?utm_source=news&utm_medium=event&utm_campaign=mopen_event#/main/home_H5 。

為了提供客戶更加便捷的開戶流程，富邦證券另與台北富邦銀行攜手打造線上開戶一條龍服務，在家就可以完成所有開戶申辦流程。已有台北富邦銀行存款帳戶的客戶欲線上加開證券戶時，只要客戶同意，就可透過身分驗證自動帶入先前留存於台北富邦銀行的10項基本資料，免key資料，加速申辦效率。

富邦證券全新戶於開立證券戶過程中，於綁定交割帳戶時勾選立即申辦台北富邦銀行數存帳戶的選項，亦可同意將已於證券開戶頁面填寫的資料自動傳送至台北富邦銀行開戶頁面，快速開立數位存款帳戶並完成交割帳戶綁定。若客戶不開立台北富邦銀行數存帳戶，富邦證券亦提供40家分戶帳綁定的服務，為目前市場最多選擇的券商。