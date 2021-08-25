外溢保單買氣超車去年整年 南山統計30歲以下比率最高

新冠疫情改變生活方式，也改變保險觀念，南山人壽觀察發現，近一兩年「外溢保單」異軍突起，成為疫情之下的熱門選擇，民眾有感於健康的重要性，加深對於外溢保單的接受度，因此反映出外溢保單在這一兩年明顯的買氣及爆發成長的力道。

南山人壽表示，今年整體保險市場的業績雖受到疫情的衝擊，但民眾對於外溢保單的接受度及購買意願卻不減反增。以南山人壽的外溢保單業績而言，今年截至7月底的新契約件數即已超越去年一整年度，超過19萬件，保費收入約新台幣13億元。

尤其自5月疫情轉趨嚴峻以來，外溢保單的買氣更明顯提升。以保費占比來看，外溢保單已占整體健康及意外險商品保費收入的三成以上。顯見疫情不僅觸動民眾的健康意識，亦引發更積極自主的健康管理與投保行為；另一方面也因外溢保單主要以定期險為主，保費較低又可滿足階段性的保障需求。

根據南山人壽內部統計顯示，越年輕的族群對於外溢保單的接受度越高，高達七成為40歲以下的年輕族群，近半為30歲以下；女性投保比率高於男性。購買外溢保單的保戶多認為可以幫助自己養成每年定期健檢的習慣，更了解自身的體況，未來持續繳費不僅持續擁有保障，隨著保費增加回饋金也會持續累積提升。

根據金管會統計，去年外溢保單的買氣年增2.4倍，新契約件數超過20.5萬件；今年市場買氣依舊延續，截至第二季止新契約件數已一舉超過32萬件，較去年同期驟增近五倍。

南山人壽表示，近年積極深耕發展具外溢機制設計的健康險商品，迄今共推出近20張外溢商品，為去年度及今年上半年，外溢保單市場件數第一。