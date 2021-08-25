第一座迪士尼樂園成立 竟是靠保單借款籌資

迪士尼集團成立至今將近100年，事業體橫跨各大娛樂產業，而深受全世界民眾喜愛的迪士尼樂園，當年若不是多虧創辦人華德‧迪士尼善用他的壽險保單，為圓他建造迪士尼樂園的夢想而成立公司，進而順利完成籌資，不然世間或將少了如此夢幻與經典的旅遊景點。

一篇刊登於1987年12月號的橘郡西岸雜誌（Orange Coast Magazine)）的報導 A Bargain for Disney 中提到，華德‧迪士尼當年為籌資建造位於加州橘郡的迪士尼樂園時，遇到資金問題，迪士尼公司（Walt Disney Productions）在當時已經負債累累，無法再向銀行借貸。而堅持圓夢的華德‧迪士尼，便利用他壽險的保單借款功能，解決當時的資金困境，這也讓他獲得更多緩衝時間來完成後期的籌資，世人因此擁有一處可以盡情發揮童心的迪士尼樂園。

AIA友邦人壽總經理侯文成指出，壽險並非只限於身故理賠傳愛的保障功能，更可讓創業頭家或企業主兼顧圓夢和資金救急的金融工具。創業或財富累積的過程中，首重風險承受度，為避免風險發生造成資金斷鏈的問題，保戶可以將壽險當成個人的財富穀倉，透過持續且長期的保費繳款，累積「保單價值準備金」。而當遇到如這次新冠疫情對生意經營造成重大影響而急需周轉資金，便可申請保單借款，將累積的「保單價值準備金」借出來使用，無須徵信或抵押設定，可隨借隨還，籌錢效率佳。

以「友邦人壽創富人生美元利率變動型終身壽險」為例，當突發緊急狀況而急需資金時，只要契約有效且累積有「保單價值準備金」，要保人就可申請保單借款。可借金額上限依保單處於繳費期間或繳費期滿而有差異，繳費期間內可借金額上限為借款當日「總保單價值準備金」的67.5%；若繳費期間屆滿，則最高可借出當日「總保單價值準備金」的九成，可迅速協助保戶解決資金需求的問題。

AIA友邦人壽也提醒，當保單拿來借款後，保單價值準備金會跟著下降，將影響理賠金額；未償還之借款本息，超過其保單價值準備金時，契約效力即行停止。