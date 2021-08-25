深化交流 台灣與巴拉圭央行完成合作協定簽署
中央銀行總裁楊金龍與巴拉圭中央銀行總裁康特羅（José Cantero Sienra）及總經理尹世凡（Holger Insfrán Ibarrola）於8月24日完成簽署「中華民國（臺灣）中央銀行與巴拉圭中央銀行合作協定」，雙方期盼藉此協定，共同強化兩國央行業務合作。
央行表示，本次兩國央行簽署合作協定，旨在雙方互惠、互信及充分維護資訊安全之前提下，透過實地考察訪問、執行個案研究、資訊及經驗分享等方式進行互動交流。
央行指出，巴拉圭為我國在南美洲重要友邦，巴拉圭央行是該國最高貨幣及金融管理機關，肩負貨幣政策之制定與執行、通貨發行，以及支付系統之營運等業務。未來央行與巴國央行將根據本協定架構，攜手合作並深化雙方業務交流。
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